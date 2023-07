Mission: Impossible 7 ha rischiato di includere una Julia Roberts ringiovanita digitalmente

Il regista di Mission: Impossible 7 aveva valutato la possibilità di far interpretare a Julia Roberts il ruolo dell'antico amore di Ethan Hunt, naturalmente ringiovanita in CGI.

Mission: Impossible 7 è il capitolo della saga con Tom Cruise che, più di ogni altro, guarda al passato del franchise tanto che a un certo punto i produttori aveva pensato di includere una Julia Roberts ringiovanita digitalmente in un ruolo.

Lo stesso Tom Cruise ha rischiato di subire il trattamento di ringiovanimento digitale per una scena di Mission: Impossible 7 poi eliminata. La scena in questione riguardava la vita di Ethan Hunt prima dell'ingresso nella Impossible Mission Force e la morte del suo amore Marie (Mariela Garriga).

Mission Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: una scena del film

In una nuova intervista con Empire (tramite Slashfilm), il regista Christopher McQuarrie ha ammesso di aver brevemente considerato l'ipotesi di inserire nel film una Julia Roberts ringiovanita digitalmente nel ruolo dell'innamorata sfortunata di Ethan Hunt. Per fortuna, la star di Erin Brockovich costava troppo. Tuttavia, McQuarrie ha fornito una ragione interessante del perché avrebbe voluto proprio Julia Roberts: lei si adatta all'epoca.

Mission: Impossible 7 subisce il peggior crollo al box office del franchise per colpa del Barbenheimer

I costi di un ringiovanimento 'impossibile'

"Ho detto, 'Okay, se girassi questa scena sarebbe ambientata nel 1989. Sarebbe Mission: Impossible di Tony Scott. Ecco chi avrebbe diretto il film prima di Brian De Palma, sai, in quell'epoca", ha spiegato McQuarrie. "Abbiamo guardato Giorni di tuono e ne abbiamo esaminato lo stile, abbiamo iniziato a pensare a come sarebbe stato se Tony Scott avesse girato questa scena. E chi ci sarebbe stato? Ho guardato indietro a chi era la ragazza ingenua, chi era la star emergente nel 1989? Proprio allora c'era Mystic Pizza. Ho pensato 'Oh mio Dio'. Julia Roberts, la Julia Roberts prima di Pretty Woman.'"

Ovviamente ci voleva la Julia Roberts di ieri e non quella di oggi. "L'unico modo in cui avrei potuto vedere rendere giustizia alla sequenza attraverso il ringiovanimento digitale era convincere in qualche modo Julia Roberts a interpretare questo piccolo ruolo all'inizio di questa storia. Ovviamente, mentre lo pensi ti dici: 'Ora tutto ciò che tutti faranno è pensare al ringiovanimento Julia Roberts, Esai, Tom e Henry Czerny'".

Ma l'operazione si sarebbe rivelata incredibilmente costosa, così McQuarrie ha lasciato perdere l'idea: "Ho ricevuto il preventivo del ringiovanimento digitale di quelle persone prima ancora che i loro salari fossero presi in considerazione. E se ne metti insieme due o tre in una ripresa, sarebbe costato quanto la scena del treno".