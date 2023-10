Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, un video mostra le riprese della scena del treno

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno sta per essere distribuito in formato digitale e, nell'attesa, online è stato condiviso un video che mostra la realizzazione della spettacolare scena del treno.

Nel video si vede il regista Chrtistopher McQuarrie spiegare le difficoltà rappresentate dalla realizzazione di quella sequenza.

Il dietro le quinte della spettacolare scena

Il regista di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno racconta nel video i rischi che dovranno affrontare per girare gli spettacolari momenti, non potendo provare e non avendo delle idee certe riguardanti dove il treno cadrà a terra. A suscitare qualche preoccupazione a Christopher McQuarrie è inoltre il dubbio riguardante l'eventuale sopravvivenza delle telecamere dopo la caduta nel vuoto.

Il filmato svela le immagini della scena prima dell'uso degli effetti speciali, sottolineando l'importanza delle riprese dal vivo nella saga con star Tom Cruise.

Il settimo capitolo della storia

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, una scena action del film

Nel settimo film della saga Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua squadra dell'IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l' intera umanità.

Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l'arma cada nelle mani sbagliate.

Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.