Mission Impossible 8, Hannah Waddingham difende Tom Cruise: 'Non ho tempo per chi lo odia'

L'attrice vista in Ted Lasso e Sex Education è nel cast del prossimo capitolo del franchise con Cruise.

Nel corso di una recente intervista, Hannah Waddingham ha difeso il collega Tom Cruise, con il quale dividerà lo schermo in Mission: Impossible 8, dai suoi tantissimi detrattori.

Parlando di Mission: Impossible 8, Waddingham ha elogiato il comportamento e l'etica lavorativa di Cruise sul set e ora ha un "vero problema" nel sopportare gli haters dell'attore.

"Devo dire che ho un vero problema con chiunque gli vada contro", ha spiegato Waddingham. "È senza dubbio uno degli esseri umani più gentili, incoraggianti, positivi e stimolanti che abbia mai conosciuto. Non è meraviglioso? Non ho tempo per chi dice qualcosa contro di lui".

Il casting di Waddingham in Mission: Impossible 8 è stato rivelato lo scorso marzo, ma non è ancora chiaro quale sia il suo ruolo nel film. Il sequel, che non ha ancora un titolo ufficiale, è il seguito di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno uscito quest'anno.

Mission: Impossible 8 non sarà l'ultimo capitolo del franchise: lo rivela il regista

Naturalmente Cruise tornerà a vestire i panni di Ethan Hunt, affiancato da altre star come Ving Rhames, Smon Pegg, Henry Czerny, Pom Klementieff e Vanessa Kirby. Tra i nuovi arrivi nel cast figurano anche Janet McTeer e Lucy Tulugarjuk. Christopher McQuarrie tornerà alla regia.

Al momento la data d'uscita del film è fissata per il 23 maggio 2025, posticipata di quasi un anno rispetto ai piani originali.