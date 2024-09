Jason Momoa accusato di "maltrattare" la troupe di Minecraft dalla YouTuber Valkyrae: "È stata una delusione"

L'immagine gioviale e positiva di Jason Momoa rovinata dalle accuse di una sua co-star di Un film Minecraft. La YouTube Valkyrae, 32, che ha un cameo nella pellicola, avrebbe accusato Momoa di maltrattmenti nei confronti della troupe e dei colleghi.

Interrogata sulla sua peggior esperienza con una celebrità Valkyrae, vero nome Rachell Marie Hofstetter, ha vuotato il sacco con Hot Ones denunciando apertamente il cattivo comportamento di Jason Momoa.

"Come posso dirlo?" esordisce. "Ho un cameo nel film di Minecraft che sta per uscire. Direi Jason Momoa. L'ho appena visto maltrattare alcuni membri della troupe ed è stato piuttosto deludente. È stato dopo una scena molto intensa, era un momento molto emozionante, quindi forse era ancora nel personaggio. Non lo so. Ma sono rimasta piuttosto sorpresa da come ha trattato alcuni membri del team."_

Momoa, che in Un film Minecraft interpreta Garett 'The Garbage Man' Garrison, si sarebbe arrabbiato con alcun membri della troupe "perché non stavano facendo qualcosa di giusto nell'impostare l'inquadratura. Era furioso, gridava contro di loro tanto che ho pensato 'Questo non è un ambiente di lavoro sereno'. Non sarei felice di lavorare in queste condizioni."

Le reazioni degli utenti

Jason Momoa è stato al centro di controversie legate al suo comportamento sul set già in passato, recentemente è stato riferito che si sarebbe presentato ubriaco durante le riprese di Aquaman e il regno perduto.

Ma nella discussione scaturita su Twitter dopo le parole di Valkyrae molti utenti sembrano orientati a dare al divo il beneficio del dubbio.

"Valkyrae dovrebbe capire che a volte si può avere una brutta giornata al lavoro", ha scritto un utente. "Non puoi condannare o esprimere un giudizio in base a quel giorno. Abbiamo visto qualcuno del suo staff lamentarsi di maltrattamenti? Cerchiamo di essere concreti a volte."

Un altro ha scritto: "Ha visto un momento di frustrazione e lo ha definito un pessimo ambiente di lavoro". Per un altro commentatore: "Non credo che Un film Minecraft possa definirsi un ambiente di lavoro tossico".

"Jason ha un lavoro stressante, Valkyrae non può capirlo dato che sta seduta su una sedia tutto il giorno in streaming", ha commentato un utente, mentre un altro ha scherzato: "Sarei arrabbiato anch'io se dovessi recitare in questo film".

Fanno parte del cast di Un film Minecraft, diretto da Jared Hess, anche Jack Black, Jennifer Coolidge, Sebastian Hansen, Emma Myers e Danielle Brooks.