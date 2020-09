Mine Vaganti, su Netflix in streaming da oggi

Mine Vaganti è disponibile in streaming su Netflix nel catalogo di settembre 2020, dove il regista Ferzan Ozpetek punta sulla leggerezza per portare avanti le sue tematiche puntando sulla forma della commedia all'italiana.

Protagonista del film è Tommaso che, dopo aver costruito una vita a Roma, lontano da casa e vicino al suo sogno di diventare scrittore, torna a Lecce perché il padre ha deciso di dividere le quote aziendali tra i due figli. Tommaso, in realtà, non è laureato in economia e commercio come pensano i genitori, ma in lettere, e di politica aziendale conosce e vuole conoscere poco. Inoltre Tommaso è omosessuale ed ha intenzione di rivelare la verità nel peggiore dei modi, nel corso di un pranzo con il socio del padre, per farsi cacciare. I piani di Tommaso, però, non vanno come previsto: la confessione non solo non viene messa in pratica, ma anticipata dal fratello Antonio che rivela lo stesso scandaloso segreto di Tommaso, che a sua volta resta bloccato a Lecce in seguito ad un malore del padre, per evitare di dargli il colpo di grazie ed occuparsi degli affari insieme alla figlia del socio, Alba.

Alessandro Preziosi e Riccardo Scamarcio sul set di Mine vaganti

Il film diretto da Ferzan Ozpetek vede Riccardo Scamarcio protagonista nei panni di Tommaso. Il fratello Antonio è interpretato da Alessandro Preziosi. Altri membri del cast sono Nicole Grimaudo, Ennio Fantastichini, Lunetta Savino, Elena Sofia Ricci, Ilaria Occhini Bianca Nappi e Massimiliano Gallo. La pellicola ha ottenuto 13 candidature ai David di Donatello, portando a casa due premi per i migliori interpreti non protagonisti andati ad Ilaria Occhini ed Ennio Fantastichini.

Mine vaganti è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.