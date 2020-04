Mine Vaganti: stasera su Rai Movie il film di Ferzan Ozpetek

Mine Vaganti è il film che va in onda stasera su Rai Movie alle 21:10. Un film in cui Ferzan Ozpetek puntando sulla leggerezza porta avanti le sue tematiche puntando sulla forma della commedia all'italiana.

Protagonista del film è Tommaso che, dopo aver costruito una vita a Roma, lontano da casa e vicino al suo sogno di diventare scrittore, torna a Lecce perché il padre ha deciso di dividere le quote aziendali tra i due figli. Tommaso, in realtà, non è laureato in economia e commercio come pensano i genitori, ma in lettere, e di politica aziendale conosce e vuole conoscere poco. Inoltre Tommaso è omosessuale ed ha intenzione di rivelare la verità nel peggiore dei modi, nel corso di un pranzo con il socio del padre, per farsi cacciare. I piani di Tommaso, però, non vanno come previsto: la confessione non solo non viene messa in pratica, ma anticipata dal fratello Antonio che rivela lo stesso scandaloso segreto di Tommaso, che a sua volta resta bloccato a Lecce in seguito ad un malore del padre, per evitare di dargli il colpo di grazie ed occuparsi degli affari insieme alla figlia del socio, Alba.

Alessandro Preziosi e Riccardo Scamarcio sul set di Mine vaganti

Il film diretto da Ferzan Ozpetek vede Riccardo Scamarcio protagonista nei panni di Tommaso. Il fratello Antonio è interpretato da Alessandro Preziosi. Altri membri del cast sono Nicole Grimaudo, Ennio Fantastichini, Lunetta Savino, Elena Sofia Ricci, Ilaria Occhini Bianca Nappi e Massimiliano Gallo.

Il film è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 12 Marzo del 2010 ed è stato presentato al Festival internazionale del Cinema di Berlino dello stesso anno nella sezione Panorama Special. La pellicola ha ottenuto 13 candidature ai David di Donatello, portando a casa due premi per i migliori interpreti non protagonisti andati ad Ilaria Occhini ed Ennio Fantastichini. Ha vinto 5 nastri d'argento tra cui quello per la miglior commedia.