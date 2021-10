Mindhunter, il regista si rivolge ai fan: "Se fate casino per avere la terza stagione, magari arriverà"

In passato, David Fincher aveva affermato che una terza stagione della serie Netflix Mindhunter sarebbe stata improbabile, ma oggi il regista Asif Kapadia ha invitato il fan base a farsi sentire per cambiare le cose.

All'inizio di questa settimana, Netflix ha annunciato un nuovo progetto di David Fincher e i per un attimo i fan hanno sperato che si trattasse della terza stagione di Mindhunter. La serie sui serial killer si è interrotta nel 20219, ma per il regista Asif Kapadia le sparanze non si sente e i fan devono fare casino per stimolare lo studio a proseguire la produzione dello show.

Mindhunter: una foto della première della seconda stagione

Qualche tempo fa David Fincher ha affermato che la prospettiva di far rivivere la serie sui profiler di serial killer dell'FBI era probabilmente morta, ma il regista premio Oscar Asif Kapadia, che ha diretto due episodi della prima stagione, suggerisce che l'entusiasmo dei fan potrebbe trasformare la terza stagione in realtà.

"Pubblico di tutto il mondo, lasciate che @netflix sppia che esiste un vero interesse e una vera richiesta per la terza stagione di @MINDHUNTER Se fate abbastanza casino. , potrebbe accadere... #DavidFincher #mindhunter"_ scrive il regista su Twitter.

Tra gli altri registi di Mindhunter figurano Tobias Lindholm, Andrew Dominik e Carl Franklin.

Nel 2020, David Fincher aveva dichiarato: "Per il pubblico che ha avuto, è stata una serie costosa. Abbiamo parlato con lo studio e mi hanno detto 'Finisci Mank e poi vedi come ti senti', ma onestamente non credo che saremo in grado di proseguire con una nuova stagione per meno di quanto ho fatto per la seconda stagione. E a un certo livello, devi essere realistico sul costo."

David Fincher: "Mindhunter doveva finire con il Killer BTK, spero di continuarla"

Il regista ha aggiunto: "Mindhunter mi è costata fatico. Per più di tre anni ho trascorso dai sei ai sette mesi l'anno a Pittsburgh per lavorare alla serie. Avevamo fatto la prima stagione di Mindhunter senza uno showrunner, con me che lavoravo incessantemente settimana dopo settimana. Abbiamo iniziato a ricevere le sceneggiature per la seconda stagione, ho finito per guardare ciò che era stato scritto e ho deciso che non mi piaceva niente. Quindi l'abbiamo buttato e abbiamo ricominciato da capo".

In attesa di iniziare le riprese del suo nuovo lungometraggio, il thriller The Killer, che verrà girato a Parigi a inizio 2022, a novembre David Fincher presenterà la sua nuova docuserie cinefila, Voir, all'AFI FEST.