Mina Settembre: trama della prima puntata, stasera su Rai1

Arriva stasera su Rai1, alle 21:25, Mina Settembre, la nuova fiction con protagonista Serena Rossi che farà compagnia al pubblico per 6 prime serate.

Una dramedy sentimentale ambientata a Napoli, è la storia di un'assistente sociale alla continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri. Allo stesso tempo è anche il percorso di una donna - dal carattere deciso, ma anche dolce e fragile - che prova a rimettere in piedi la propria vita.

La trama della prima puntata - composta da due episodi - ci riporta indietro nel tempo di circa un mese: è Natale quando incontriamo Mina (Serena Rossi) per la prima volta, e la sua vita è da poco cambiata in tutto e per tutto. Separata da poco da suo marito Claudio - dopo aver scoperto il suo tradimento con la showgirl Susy Rastelli - Mina ha trascorso del tempo nomade sul divano della sua migliore amica Titti prima di capire che era il momento di trovare un'altra sistemazione.

Da sua madre Olga per l'esattezza, visto che il lavoro al consultorio non le permette di affittare un appartamento. Peccato che con sua madre i rapporti non siano distesissimi, complice la morte del padre di Mina, Vittorio, avvenuta un anno prima. Da allora il carattere di Olga sembra essersi indurito, lasciando alle battute velenose il compito di comunicare con sua figlia.

Tutto sembra essere andato a carte quarantotto, quando una novità irrompe nella vita di Mina: Domenico, il nuovo ginecologo del consultorio, con il quale sono subito scintille. È insieme a lui che Mina si occuperà del caso del giorno, quello di Nanninella, l'amante di un boss di quartiere che tiene in ostaggio suo figlio. A darle una mano anche Claudio che è un importante magistrato e che non desidera altro che riconqui-starla. Divisa tra due uomini, in compagnia delle sue inseparabili amiche Titti e Irene, Mina può dichiarare chiusa la giornata. Oppure no. Perché proprio nello studio di suo padre Vittorio dove si è sistemata per la notte, trova la foto di una donna misteriosa, ritratta di spalle, e un messaggio inequivocabile. Che si tratti dell'amante di suo padre?

Il secondo episodio è una giornata di ordinaria follia. Un uomo tenta di buttarsi dal cornicione di un palazzo, e solo l'in-tervento di Mina e Domenico riesce a farlo ragionare. Passato lo spavento, la concitazione - e anche il brivido che per un attimo ha unito Mina e il ginecologo mentre tentavano di salvare una vita - resta un problema da risolvere: trovare un lavoro all'aspirante suicida, padre di famiglia che sente il peso del proprio fallimento con il rischio di perdere l'affidamento dei figli. È Titti, l'amica di Mina, ad avere un'idea: a suo fratello Leone - con il quale c'è un rapporto di odio/amore, servireb-be proprio uno skipper per la sua barca. Basterebbe ripulire un po' l'uomo, per renderlo adatto allo scopo. Mentre la preparazione procede - con risultati non sempre brillanti - anche i sentimenti decollano: Mina e Domenico si baciano la notte di Capodanno su una barchetta a largo del golfo.

Scritta da Fabrizio Cestaro, Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla e Marco Videtta, la serie tv in dodici episodi da 50 minuti, diretti da Tiziana Aristarco, è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni Un giorno di Settembre a Natale e Un telegramma da Settembre, editi da Sellerio.

Mina Settembre (qui la nostra recensione della fiction) è una coproduzione Rai Fiction - Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano.

Protagonista Serena Rossi, affiancata nel racconto da un solido cast composto da Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Valentina D'Agostino, Christiane Filangieri, Nando Paone, Massimo Wertmüller, Rosalia Porcaro, Ruben Rigillo, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Susy Del Giudice, Primo Reggiani e con la partecipazione di Marina Confalone nel ruolo di Olga, la madre di Mina.