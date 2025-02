Mina Settembre 4 si farà? Cosa sappiamo sul futuro della serie con Serena Rossi

Con il finale di Mina Settembre 3 andato in onda il 16 febbraio su Rai 1, ci si chiede se la serie e Serena Rossi torneranno per una quarta stagione: ecco cosa sappiamo sul possibile rinnovo.

Gli ascolti delle puntate appena terminate su Rai 1 non dovrebbero lasciare molto spazio a dubbi: Mina Settembre 4, pur se non ufficializzata, dovrebbe essere realizzata in un paio d'anni. Le indiscrezioni in nostro possesso, però, parlano di questioni ancora da chiarire legate soprattutto al cast.

Serena Rossi tornerà in Mina Settembre 4?

A meno di un'operazione "alla Don Matteo", Mina Settembre non può andare avanti nel suo cammino televisivo senza la sua protagonista. Serena Rossi, però, ha lasciato intendere più volte di non essere così intenzionata a portare avanti la storia del suo personaggio sullo schermo, pur essendo molto affezionata a Mina.

Non c'è dubbio che l'attrice napoletana sia molto legata al personaggio che l'ha fatta amare dal grande pubblico, ma è anche vero che ha più volte ribadito quanto trovi stancante seguire lo stesso progetto per periodi troppo lunghi. C'è poi un altro ostacolo: ogni stagione di Mina Settembre richiede anche più di 6 mesi di riprese, un tempo troppo lungo per un'attrice impegnata anche su altri fronti, che negli anni passati l'ha tenuta anche lontana dalla famiglia (il marito, Davide Devenuto, e il figlio Diego).

Se Serena Rossi non dovesse accettare di tornare, potrebbe esserci un'altra possibilità per Mina Settembre? La minore presenza del suo personaggio nelle trame della terza stagione, potrebbe aprire forse alla possibilità che a prendere il posto da protagonista sia Chiara Russo, interprete di Fiore. Questa però al momento pare un'ipotesi assai remota.

Fabrizio Cestaro, sceneggiatore di Mina Settembre insieme a Fabrizia Midulla, Costanza Durante e Paolo Piccirillo, ha affrontato la questione "Mina Settembre 4" in un'intervista con Fanpage. E da parte sua sono arrivate rassicurazioni rispetto a un altro problema che impensierisce i fan dell'assistente sociale partenopea. La serie è tratta dai romazi di Maurizio De Giovanni, ma con la terza stagione il materiale letterario è praticamente esaurito.

Secondo Cestaro però questo non sarebbe un problema reale: "I libri di De Giovanni sono finiti dopo due episodi. Ci siamo ispirati ai primi romanzi, poi ci siamo completamente allontanati. Dalla seconda stagione non abbiamo più attinto ai racconti dello scrittore. Non è quella la discriminante, assolutamente. La serie e i romanzi è come se fossero gemelli separati alla nascita".

Lo sceneggiatore ha anche assicurato che, se non si parla ancora di una stagione 4, è solo perchè tutto quanto inerente a rinnovi e cancellazioni viene deciso solo quando le serie tv non sono più in onda (e Mina Settembre 3 si è conclusa solo ieri sera su Rai 1).

Le idee per nuovi episodi, insomma, non mancano, e se gli ascolti fanno la differenza in questi casi, allora il futuro di Mina Settembre dovrebbe essere blindato.

Un'ipotetica quarta stagione, però, potrebbe far aspettare davvero molto il proprio pubblico. Come Fabrizio Cestaro ha confermato, solitamente ci voglione 6 mesi per completare la sceneggiatura, e almeno altri 6 mesi per le riprese. Questo significa che, se Serena Rossi e compagnia torneranno a calarsi nella vita del microcosmo che ruota intorno all'assistente sociale, i nuovi episodi non arriverebbero su Rai 1 prima del 2026.