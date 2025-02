Mina Settembre 3: anticipazioni della quinta e penultima puntata, stasera, domenica 9 febbraio, su Rai 1

Mina Settembre 3, che torna stasera su Rai 1 in prima serata (e in streaming su RaiPlay), è giunta a una svolta cruciale. La tensione tra Viola e Domenico si ripercuote su tutta la casa, ma, alla fine della quinta e penultima puntata, succederà qualcosa che sorprenderà tutti i protagonisti.

Anticipazioni Mina Settembre domenica 9 febbraio 2025

Domenico e Mina

Nonostante zia Rosa provi a stemperare la tensione in casa, il rapporto tra Mina e Domenico non migliora. Mina infatti è preoccupata che l'adizione di Viola possa non andare a buon fine.

Intanto al consultorio arriva una ragazza incinta alle prese con una decisione dolorosa: subito dopo il parto vorrebbe dare in adozione il bambino. Il caso colpisce in modo particolare Viola e riapre in lei ferite mai sanate.

Metre Fiore è in fuori con Andrea per una ricerca universitaria, viene colpita da un bambino che vende libri al mercato. Nel tentativo di scoprire come mai non sia a scuola, la giovane assistente di Mina segue il piccolo tra i vicoli di Napoli, fino ad arrivare a casa sua, dove improvvisamente tutto diventa più chiaro.

Ludovica Nasti, già vista in L'amica geniale e Un posto al sole, è Viola

Nell'episodio successivo, Ritorni e partenze, è ancora Fiore protagonista di uno strano avvenimento: mentre sta facendo colazione con Andrea, nel locale entra una donna in stato confusionale che ripete di aver perso il marito. Non sapendo bene cosa fare, la ragazza decide di chiedere aiuto a Mina e porta con sè la donna in consultorio. Qui però troverà solo Domenico. Quello che succederà poi, sembrerà allontanarla sempre più da Andrea per farla pericolosamente riavvicinare a Jonathan.

Mina intanto è sempre più concentrata su Viola e sulla situazione in cui si è cacciata. Nel tentativo di proteggere la ragazzina, decide di parlarle, ma il confronto tra loro due scatena qualcosa di inaspettato. Sull'onda delle emozioni incontrollabili, Viola arriva al punto di fuggire di casa!

In preda allo sconforto, Mina crolla, in lacrime, tra le braccia di Domenico. Dopo essere quasi giunti a un punto di rottura, i due stanno finalmente cominciando a riavvcinarsi, pur se nel momento più buio.

Il finale di Mina Settembre 3

Direttamente da Il paradiso delle signore, Chiara Russo è Fiore

Per niente toccata dalla settimana di Sanremo, Mina Settembre andrà regolarmente in onda domenica prossima, 16 febbraio, sempre in prima serata. Quello che verrà trasmesso in prima visione su Rai 1, disponibile naturalmente anche su RaiPlay, sarà il finale di stagione. Mina Settembre non è ancora stata rinnovata per la quarta stagione, ma, visti gli ascolti record, sembra una pure formalità.