Mina Settembre, Davide Devenuto tra scene cancellate, gelosie e "spomiciazzamenti"

Nella vita vera Davide Devenuto è il compagno di Serena Rossi, che interpreta la protagonista di Mina Settembre, la nuova serie tv di RaiFiction. Ma sul set, Davide è "soltanto un amico" di Mina, così quando ci sono scene piccanti e "spomiciazzamenti", l'attore ha rivelato cosa ha provato nel vedere la sua compagna baciare un altro.

Mina Settembre: Serena Rossi protagonista della fiction Rai

Nella nuova serie trasmessa su Rai1, Mina Settembre, l'attore Davide Devenuto interpreta Paolo, il marito di Irene, la migliore amica della protagonista. Ma nel cast della stessa serie c'è anche la sua compagna nella vita reale, Serena Rossi, che interpreta proprio il personaggio principale della serie, Mina, divisa tra l'affetto che prova per Claudio e Domenico. Quando Mina ha girato alcune scene in cui bacia gli altri attori, come ha reagito Davide?

Mina Settembre: Giuseppe Zeno in un'immagine della serie Rai

"Pensa che in una delle prime scene che Serena ha girato sul set di Mina Settembre, baciava Giuseppe Zeno (Giuseppe interpreta Domenico, NdR)", ha dichiarato Davide nell'intervista rilasciata a Fanpage. "Dopo averlo baciato, si è girata verso di me, che non c'entravo niente. Mi ha guardato come a dire: "Ti sei arrabbiato?". E la regista: "Serena non devi guardare Davide dopo aver baciato Giuseppe". Per cui c'è stato un momento di ilarità. Io sono tranquillo, per me è lavoro. Certo, quando la vedo in onda che si spomiciazza con Zeno in quella maniera, un po' mi dà fastidio se vuoi la verità."

Ma anche Davide ha baciato sul set un'altra attrice: Christiane Filangieri, che interpreta sua moglie Irene e nella vita reale è amica di Rossi e Devenuto. Serena Rossi ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni che ogni volta che loro due si baciavano, dicevano: "Che imbarazzo, che schifo":

"Guarda, secondo me, non c'è stato neanche un bacio tra me e Christiane", ha risposto Davide. "Io non ricordo di averla mai baciata sul set. Credo che Serena abbia le allucinazioni per la gelosia. Magari ha fatto solo una battuta ed è stata trascritta. In realtà, c'era una scena di sesso tra Paolo e Irene. Faceva anche ridere perché era un po' da coppia sposata da tanto tempo, non era una cosa travolgente, passionale. A un certo punto ho visto che la scena, che era in sceneggiatura, è stata cancellata. Secondo me, anche là ha messo mano Serena. Poi non lo so."

Quanto alla scena di passione tra Mina e Domenico, invece, si è fatto ricorso a una controfigura: "Sì, le parti più nude del corpo di Mina sono di una controfigura. Ma anche se l'avesse fatto Serena, facendo questo lavoro, non ci avrei visto malizia. Ne avrò girate decine di scene di passione, ma non c'era mai veramente niente. Con tutte le persone attorno che stanno a guardare, che danno indicazioni, che ti fanno rifare la scena, dove sta la passione?"