Milo Ventimiglia: "Volevo essere Batman, ma mi hanno detto che ero troppo vecchio!"

L'attore Milo Ventimiglia ha raccontato di essersi proposto come star di The Batman, ma Warner Bros. gli ha risposto che era troppo vecchio.

Milo Ventimiglia ha svelato che i responsabili di Warner Bros. gli hanno detto che era troppo vecchio per il ruolo di Batman.

La star di This Is Us, la serie di NBC che ha ottenuto molte nomination agli Emmy, si era proposto qualche mese fa quando il ruolo non era ancora stato assegnato.

L'attore Milo Ventimiglia avrebbe voluto essere considerato per la parte di Bruce Wayne in The Batman perché è un grande fan del personaggio, ma ha raccontato a Variety: "La Warner Bros. non mi ha considerato. Mi hanno detto: 'Ventimiglia, sei troppo vecchio!'".

La star del piccolo schermo non ha però provato alcun risentimento nei confronti del team che riporterà l'eroe di Gotham City sul grande schermo: "Va bene. Non importa. In ogni caso sono per fortuna piuttosto impegnato".

The Batman, il film diretto da Matt Reeves, avrà invece come protagonista Robert Pattinson che ha 9 anni meno di Ventimiglia.

Le riprese dovrebbero iniziare alla fine del 2019 o nei primi mesi del 2020 con la regia di Matt Reeves.

L'attore Robert Pattinson avrà, come annunciato da tempo, la parte del giovane Bruce Wayne, personaggio mostrato in versione detective e alle prese con numerosi villain.

A causare caos e problemi nella città di Gotham City dovrebbero essere il genio del crimine conosciuto con il soprannome dell'Enigmista, l'affascinante Catwoman, il glaciale Pinguino, e il piromane Firefly. Per ora la produzione non ha ancora svelato il nome degli interpreti che hanno ottenuto i ruoli dei personaggi tratti dai fumetti della DC.

Il cinecomic verrà poi distribuito nelle sale americane il 25 giugno 2021.