Millie Bobby Brown ha scelto questo collega di Stranger Things come padrino di suo figlio

L'attrice, che nel maggio 2024 è convolata a nozze con Jake Bon Jovi, ha adottato una bambina la scorsa estate e adesso ha annunciato il nome di chi le farà da padrino ed è uno dei protagonisti dello show

Il tempo di Millie Bobby Brown a Hawkins sta volgendo al termine, ma appena dato il via a un legame che durerà tutta la vita con uno dei suoi colleghi più celebri di Stranger Things.

L'attrice, che interpreta Undici nello show dei record di Netflix, ha rivelato che Noah Schnapp, l'interprete di Will Byers nella serie, sarà il padrino della sua bambina. "Sadie è molto, molto materna, ma Noah è il suo padrino", ha svelato Brown a Entertainment Tonight alla premiere della quinta stagione di Stranger Things, sottolineando che anche la loro co-protagonista Sadie Sink ama passare il tempo con la bambina.

Schnapp ha confessato il piacere di vedere Brown, sua cara amica sin dal lancio di Stranger Things nel 2016, diventare madre: "Oh, è davvero la gioia più grande", ha detto. "È davvero incredibile per me vederla crescere da ragazza ingenua, innocente, giovane e sciocchina a mamma e moglie. Sono davvero orgoglioso di lei". Brown e suo marito, Jake Bongiovi (figlio del rocker Jon Bon Jovi), hanno annunciato di aver adottato una bambina nel mese di agosto.

Stranger Things, Noah Schnapp è Will Byers in una scena

L'importanza di Will Byers nell'ultima stagione di Stranger Things

Stranger Things tornerà a fine novembre su Netflix con la sua quinta e ultima stagione. I creatori della serie, Matt e Ross Duffer, hanno ribadito l'importanza del personaggio interpretato da Noah Schnapp negli ultimi episodi, durante una recente intervista con Entertainment Weekly.

"Poiché la storia è davvero iniziata con Will e con la sua scomparsa, ci è sembrato che, per chiudere il cerchio, dovesse anche finire con lui", ha detto Matt riferendosi al personaggio traumatizzato di Schnapp. "Nelle ultime stagioni non avevamo più posto Will molto al centro della serie. Quindi c'era davvero tanto da esplorare su di lui, sia dal punto di vista del personaggio che della trama".

Matt ha anche anticipato un'espansione dei poteri sovrannaturali del personaggio interpretato da Millie Bobby Brown, sottolineando che lui e suo fratello volevano "potenziarla" per l'ultima stagione, "rimanendo comunque nell'ambito di ciò che abbiamo già mostrato in passato".

Stranger Things 5: una scena corale

Quanto dureranno i primi episodi di Stranger Things 5?

La premiere della quinta stagione, intitolata La missione (The Crawl), avrà la durata di un'ora e otto minuti. L'episodio 2, La scomparsa di... (il titolo non è stato rivelato per intero per non fare spoiler), durerà invece 54 minuti; quindi l'episodio 3, La trappola (The Turnbow Trap), durerà un'ora e sei minuti mentre l'episodio che conclude la prima parte, Il mago (Sorcerer), sarà effettivamente il più lungo dei quattro con una durata di un'ora e 23 minuti.

Come detto, Netflix ha deciso di pubblicare la quinta e ultima stagione della serie in tre tranche differenti. I primi quattro episodi arriveranno sullo streamer il 26 novembre. I tre episodi successivi usciranno il 26 dicembre mentre l'episodio finale, quello che verrà proiettato anche al cinema, intitolato Il mondo reale (The Rightside Up), verrà distribuito il 1° gennaio 2026.