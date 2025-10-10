Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi: ecco la prima foto con la loro bambina

Millie Bobby Brown e il marito Jake Bongiovi guardano con amore la loro figlia nella prima foto di famiglia svelata dall'attrice su Instagram. Nella foto la piccola si intravede appena, ma è sufficiente per scatenare il web in vista dell'arrivo della quinta e ultima stagione di Stranger Things su Netflix.

La 21enne Brown ha postato un carosello di foto che riassumono il suo ottobre e che includono una foto con la neonata. I tre sono ritratti in quella che sembra una Small World ride di uno dei parchi Disney. Brown e Bongiovi sono seduti vicini, con le teste che si sfiorano, intenti a guarda la loro bambina il cui volto è stato coperto da una sfuocatura.

"Il mio dolce ottobre" si legge nel post.

Millie Bobby Brown è cresciuta e sta per dire addio a Stranger Things

Ad agosto, Millie Bobby Brown e suo marito avevano annunciato la notizia dell'arrivo della loro prima bambina.

"Quest'estate abbiamo accolto la nostra dolce bambina tramite adozione. Siamo emozionatissimi di iniziare questo meraviglioso nuovo capitolo della genitorialità in tranquillità e privacy", ha scritto l'attrice, aggiungendo. "E poi sono diventati 3."

La coppia - che aveva alimentato voci di una possibile relazione nel giugno 2021, quando Jake Bongiovi aveva condiviso un selfie con l'attrice - si era conosciuta su tramite Instagram. "Siamo stati amici per un po' prima di uscire insieme" ha raccontato l'attrice a Wired nel 2022. La coppia si è poi sposata segretamente nel maggio 2024.

Stranger Things 5, una delle anteprime di punta del Lucca comics & Games 2025, si concluderà con una quinta e ultima stagione divisa in tre parti. I nuovi episodi sono ambientati nell'autunno del 1987, con la cittadina americana rimasta segnata dall'apertura dei portali. Il gruppo di Lenora e i ragazzi di Hawkins sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che sembra svanito nel nulla. A complicare la missione, il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici (Millie Bobby Brown), costringendola a nascondersi di nuovo.