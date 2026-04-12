Millie Bobby Brown, Netflix cancella il suo film sulle Olimpiadi per "divergenze creative"

A Hollywood, non sempre le storie più forti arrivano fino allo schermo e vale anche se nel cast spiccano attori di punta come Millie Bobby Brown, con un nuovo film che prometteva intensità e memoria sportiva.

Il film olimpico Perfect, con protagonista Millie Bobby Brown, è stato cancellato dopo l'uscita dell'attrice dal progetto per divergenze creative. La pellicola avrebbe raccontato la storia della ginnasta Kerri Strug, simbolo delle Olimpiadi di Atlanta 1996.

Un progetto ambizioso interrotto sul più bello

C'era una storia potente pronta per essere raccontata, e c'era un volto capace di darle voce. Il progetto Perfect, sviluppato per Netflix, puntava a trasformare uno dei momenti più iconici della storia olimpica in un racconto cinematografico. Al centro, la figura di Kerri Strug, ginnasta statunitense diventata simbolo di determinazione dopo la sua celebre performance ai Giochi di Atlanta del 1996.

Un ritratto di Millie Bobby Brown

A interpretarla sarebbe stata Millie Bobby Brown, ormai presenza stabile nell'ecosistema Netflix grazie a titoli come Stranger Things e la saga di Enola Holmes. Una scelta che sembrava naturale: un'attrice giovane ma già abituata a reggere il peso di personaggi complessi e iconici. Eppure, il progetto si è fermato. Secondo le informazioni riportate, la cancellazione è arrivata dopo l'uscita dell'attrice dal film per "divergenze creative". Una formula spesso utilizzata nell'industria, ma che raramente lascia intravedere i dettagli reali delle decisioni dietro le quinte. Il risultato è chiaro: senza la sua protagonista, Perfect ha perso il proprio baricentro.

Il film avrebbe dovuto essere diretto da Gia Coppola e Ronnie Sandahl, con l'obiettivo di raccontare non solo l'impresa sportiva, ma anche il contesto umano e psicologico di una giovane atleta chiamata a compiere qualcosa di straordinario sotto pressione estrema. Una storia già scritta dalla realtà, che non ha però trovato la strada per diventare cinema.

La scena mancata e il futuro di Millie Bobby Brown

La sequenza che avrebbe fatto da cuore pulsante al film è tra le più ricordate della storia olimpica: Kerri Strug che, nonostante una caviglia gravemente infortunata, completa il suo salto al volteggio, atterra con precisione e subito dopo cede al dolore. L'immagine della ginnasta portata via dal suo allenatore è rimasta impressa nella memoria collettiva come simbolo di sacrificio e resilienza.

Stranger Things: l'urlo di Millie Bobby Brown sul set

Trasporre quel momento sullo schermo avrebbe significato confrontarsi con un immaginario già consolidato, cercando di restituirgli una nuova profondità. Ed è forse proprio qui che si nasconde la fragilità del progetto: trovare un equilibrio tra fedeltà storica, spettacolo e sensibilità contemporanea non è mai un'operazione semplice.

Nel frattempo, la carriera di Brown non subisce battute d'arresto. L'attrice continuerà a essere uno dei volti principali della piattaforma, con Enola Holmes 3 in fase di post-produzione e nuovi progetti già in cantiere, tra cui una commedia romantica diretta da Lee Toland Krieger. Un percorso che conferma la sua centralità nel panorama streaming, anche senza questo tassello.

Resta però la sensazione di un racconto rimasto incompiuto. Non tanto per ciò che è stato cancellato, ma per ciò che avrebbe potuto essere: un incontro tra sport e narrazione capace di trasformare un istante reale in memoria cinematografica condivisa.