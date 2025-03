Millie Bobby Brown copia il look di Gwyneth Paltrow del 1998: la risposta della diva

Nonostante le accuse di sembrare più vecchia, Millie Bobby Brown tira dritta per la sua strada. La star di Stranger Things continua a proporre questa nuova versione di sé sofisticata e platinata, come ha dimostrato alla premiere di Madrid del film Netflix The Electric State. L'attrice, accompagnata dal marito Jake Bonjovi, si è presentata sul red carpet con lo stesso abito trasparente Giorgio Armani sfoggiato da Gwyneth Paltrow nel 1988, suscitando la reazione della collega più anziana.

L'interprete di Undici ha reso omaggio a Gwyneth Paltrow in un post su Instagram che includeva due foto in cui l'attrice sfoggia un abito identico a quello indossato da Paltrow durante la première di New York City di Shakespeare in Love nel 1998. Si tratta dell'iconico abito trasparente senza maniche argentato con sfumature blu decorato con perline con cui Paltrow ha fatto la storia del look.

Millie Bobby Brown non si è limitata a indossare lo stesso vestito, ma ha imitato il look completo di Gwyneth Paltrow con tanto di scialle blu notte e lunghi capelli biondi ondulati, includendo una foto della star di Shakespeare in Love nel suo post.

La reazione di Gwyneth Paltrow

L'attrice e fondatrice di Goop, che di look ne sa qualcosa, ha reagito lasciando un commento entusiasta sul post di Millie Bobby Brown. "L'hai indossato al meglio!????", ha scritto.

Il commento ha suscitato una risposta diretta da Brown, che ha taggato di nuovo l'account Instagram ufficiale di Gwyneth Paltrow e ha scritto, "l'abbiamo fatto entrambe!! Siamo così fortunate ad averlo indossato. Grazie ❤️".

"Stai benissimo! ❤️", ha esclamato un fan mentre un altro concordava che il look era "iconico!" e un ulteriore utente l'ha perfino paragonata a Cenerentola.

Millie Bobby Brown e Chris Pratt alla premiere di Madrid di The Electric State

Questa pioggia di complimenti sembrerebbe aver rinfrancato la star di Stranger Things dopo le critiche piovute sulle sue scelte estetiche che la farebbero sembrare più vecchia. Bersagliata dai media, Brown è scesa in campo con un video di tre minuti in cui si scaglia contro i giornalisti, accusandoli di bullismo e spiegando di essere cresciuta, fatto che tutti ormai devono accettare.