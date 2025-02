Stranger Things, Millie Bobby Brown non ha ancora visto l'ultima stagione: "Lo farò in tv come chiunque altro"

Neppure l'interprete di Undici ha avuto accesso agli episodi finali della serie di culto e attende di conoscere l'uscita in streaming per vederli insieme a tutti gli altri.

Millie Bobby Brown sarà anche la star di Stranger Things, ma ciò non le ha dato accesso a un trattamento di favore da parte dello streamer. L'attrice ha confessato di non aver ancora visto la quinta e ultima stagione: lo farà come chiunque altro quando gli episodi approderanno su Netflix.

"Non ci è mai stato permesso farlo per 10 anni" ha detto a Variety sul red carpet del suo nuovo film Netflix, The Electric State. "Non credo che infrangeranno la tradizione per l'ultima stagione. Vedrò la serie quando uscirà come chiunque altro".

I fan scalpitano per conoscere la data di uscita di Stranger Things 5, ma Netflix ancora non ha fornito l'indicazione. A gennaio, i creatori dello show Matt e Ross Duffer hanno annunciato che la post-produzione era in anticipo rispetto al programma.

Il cast di Stranger Things

La trasformazione per The Electric State

Nel frattempo a partire dal 14 marzo ritroveremo Millie Bobby Brown su Netflix in veste inedita in The Electric State, action fantascientifico con Chris Pratt firmato dai fratelli Anthony e Joe Russo. Nel film, Brown interpreta una teenager orfana che incontra un vagabondo mentre attraversa l'Ovest a americano in cerca del fratello minore (Woody Norman).

Il super cast include Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Woody Harrelson, Jason Alexander, Ann Russo, Greg Cromer, Akan Tudyk, Holly Hunter, Tuc Watkins, Jason Alexander, Colman Domingo, Anthony Mackie, Hank Azaria, Jenny Slate e Bryan Cox.

Brown ha confessato di aver faticato non poco a restare seria lavorando al fianco di Chris Pratt: "È molto sciocco, e lo sono anch'io, ecco perché entrambi i nostri bambini interiori prosperano l'uno con l'altro. È anche un papà così dolce, ci siamo trovati molto bene".