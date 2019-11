Midway, è record: sarà il film con la più lunga battaglia aerea mai vista al cinema

Midway ha già battuto un record, nonostante non sia ancora in sala: mostrerà la più lunga battaglia aerea mai vista al cinema. Quando? È il 27 novembre il giorno designato per l'uscita del nuovo film di Roland Emmerich anche in Italia.

Midway è la spettacolare rievocazione, nello stile inconfondibile del visionario regista, della leggendaria battaglia che cambiò il corso della Seconda Guerra Mondiale, bloccando nel Pacifico l'avanzata della flotta nipponica. Fra il 4 e il 6 giugno 1942 presso le isole Midway (a ovest delle Hawaii) la Marina degli Stati Uniti sconfisse infatti la flotta imperiale giapponese in una spaventosa battaglia, fra il cielo e il mare, conquistando una vittoria strategicamente determinante per gli Alleati. Dopo il successo al botteghino americano, Midway è ora pronto a conquistare anche il pubblico italiano con la sua avventura epica ed un'adrenalinica sequenza di battaglia aerea, la più lunga mai vista al cinema.

Midway: una scena con Mandy Moore e Ed Skrein

Oggi intanto, 20 Novembre alle 20.30 al The Space Cinema Moderno di Roma, si terrà la première nazionale del film, organizzata in collaborazione con la Marina Militare nell'ambito di una partnership più ampia che prevede una serie di Anteprime nelle principali città in cui la Marina Militare è presente con le proprie Basi, allo scopo di sensibilizzare il pubblico sul ruolo svolto dalle componenti della Marina e, in particolare, dalle portaerei e dagli aeromobili imbarcati dell'Aviazione Navale. L'evento di stasera a Roma vedrà la presenza del Capo di Stato Maggiore, l'Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.

Come ha sottolineato l'Ammiraglio Placido Torresi, Comandante delle Forze Aeree della Marina Militare, "Midway è un film molto emozionante, avvincente e appassionante, seppure descriva episodi storici particolarmente drammatici occorsi in Oceano Pacifico nel corso del secondo conflitto mondiale. La sceneggiatura e la regia danno una fotografia fedele e realistica di quanto accaduto, sebbene opportunamente romanzata per il cinema, riuscendo attraverso le azioni dei protagonisti a suscitare grande ammirazione e rispetto nei confronti di quanti, vincitori e vinti, si sono sacrificati e battuti con valore sul mare per difendere gli interessi della propria nazione. Da addetto ai lavori, inoltre, quale Comandante della moderna Forza Aerea della Marina Militare, non posso nascondere la grande emozione che ho provato nel vedere esaltata, attraverso le immagini del film, la capacità della Portaerei, ieri come oggi strumento insostituibile e fondamentale a tutela degli interessi strategici del Paese".

Diretto da Roland Emmerich (Indipendence Day, The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo, Godzilla), Midway è interpretato da Luke Evans, Woody Harrelson, Aaron Eckhart, Patrick Wilson, Ed Skrein, Mandy Moore, Dennis Quaid.