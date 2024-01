Pinocchio versione horror, primo sguardo alla nuova creazione del team di Winnie the Pooh: sangue e miele

I produttori del film Winnie the Pooh: sangue e miele sono al lavoro su Pinocchio Unstrung, un nuovo film horror ispirato alla storia del burattino.

Il sito Bloody Disgusting ha ora condiviso le prime immagini diffuse da Jagged Edge Productions che fanno capire la direzione che prenderà la storia nel nuovo film.

Il nuovo progetto

Le riprese di Pinocchio Unstrung, realizzato grazie al fatto che la storia di Collodi sia ora di dominio pubblico, inizieranno in estate e il debutto nelle sale dovrebbe avvenire in autunno.

Nel team della produzione ci sono Rhys Frake-Waterfield e Scott Jeffrey, già nel team dei lungometraggi slasher ispirati alle storie di Winnie Pooh, Bambi e Peter Pan.

Il disegno condiviso dal sito verrà utilizzato sui titoli di coda del sequel di Winnie the Pooh: Sangue e Miele e i produttori hanno svelato: "Personaggi non annunciati dell'universo saranno rivelati nei disegni usati per i titoli di coda, tenete gli occhi aperti!".

Il cast del film su Pinocchio e il regista coinvolto verranno svelati a breve.

Nell'attesa si può iniziare a ipotizzare la svolta mortale e sanguinosa che prenderà il racconto del burattino che sogna di diventare un bambino vero grazie all'immagine che lo ritrae nel laboratorio del padre Geppetto.