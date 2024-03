Poohniverse: in arrivo il maxicrossover horror con Winnie the Pooh, Bambi, Peter Pan e Campanellino

Un nuovo temibile franchise in arrivo. I realizzatori di Winnie the Pooh: Sangue e Miele, micro-budget slasher che ha fatto notizia per aver trasformato il gioviale orsetto Disney creato da A. A. Milne in un feroce serial killer _ incassando l'incredibile cifra di 5,2 milioni di dollari al botteghino a fronte di meno di 50.000 dollari di budget per realizzarlo - hanno lanciato Poohniverse: Monsters Assemble, maxicrossover horror che riunisce Winnie the Pooh e altri personaggi delle fiabe amati dai bambini come Bambi e Campanellino, trasformandoli in feroci villain.

Il Poohniverse, nato dalla collaborazione tra i prolifici Jagged Edge Productions e ITN Studios, unirà Winnie the Pooh con versioni omicide di personaggi tra cui Bambi, Campanellino, Pinocchio, Peter Pan, Tigro, Pimpi, Il Cappellaio Matto e La Bella Addormentata in una frenetica avventura horror. L'uscita è prevista per il 2025. Nel poster che Variety ha rivelato in esclusiva, si vede Winnie the Pooh che fa oscillare una trappola per orsi su una catena mentre cavalca un Bambi feroce e assetato di sangue.

"Da buoni fan dell'horror, ameremmo un Avengers composto solo da cattivi", ha spiegato l'attore e produttore Scott Chambers, che dirige Jagged Edge. "Avrebbe Freddy Krueger, Jason, Halloween, Scream... Ovviamente questo non accadrà mai, ma possiamo realizzarlo nel nostro piccolo, ed è da lì che è nato questo film".

Winnie the Pooh: sangue e miele, una scena del film: Pimpi e Winnie all'attacco

Molti dei personaggi che appariranno in Poohniverse provengono da horror indipendenti in uscita, che rientrano nella versione di Jagged Edge dell'MCU, il Twisted Childhood Universe. Tra questi ci sono Bambi: The Reckoning, Peter Pan's Neverland Nightmare e Pinocchio Unstrung, oltre al recente Winnie the Pooh: Sangue e miele dell'anno scorso e al suo seguito Winnie the Pooh - Tutto sangue e niente miele, che uscirà negli Stati Uniti il ​​26 marzo. I film in uscita includeranno vari easter Egg che li collegheranno al prossimo terrificante crossover.

"Abbiamo accesso a tutte queste proprietà, quindi è come una bolla autonoma e possiamo fare ciò che vogliamo con loro", afferma Rhys Frake-Waterfield, che ha diretto Winnie the Pooh: Sangue e Miele e il seguito, e dirigerà anche Poohniverse. "Quindi sì, è davvero emozionante."