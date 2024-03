Winnie the Pooh: Sangue e Miele 2 debutta con un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes

Winnie the Pooh: Sangue e Miele 2 sembra aver impressionato la critica. Il film è il sequel diretto di Winnie the Pooh: Sangue e Miele, e continua la tendenza a trasformare in horror altri famosi personaggi per bambini di dominio pubblico. I numeri del sequel su Rotten Tomatoes sono appena stati pubblicati e Winnie the Pooh: Sangue e Miele 2 ha debuttato con un punteggio perfetto del 100%. Questo secondo capitolo vanta solo sei recensioni al momento della pubblicazione, ma tutte sono incoraggianti e notano il miglioramento rispetto al primo titolo.

Il primo film ha attualmente un misero 3% di voti su 62 recensioni, il che rende il punteggio del sequel ancora più entusiasmante. Inoltre, il pubblico non sembra aver apprezzato molto il primo film, che ha ottenuto solo il 50% di voti. Le cose sono diverse per Sangue e Miele 2, che attualmente ha una valutazione dell'84% da parte del pubblico su oltre 50 recensioni, il che è incoraggiante. Qui potete dare una prima occhiata al look dei terrificanti personaggi di Winnie the Pooh: Sangue e Miele 2. Il film è uscito nelle sale statunitensi il 26 marzo.

Winnie The Pooh: Sangue e miele 2, Scott Chambers: "Pooh è come il nostro Jason di Venerdì 13"

Winnie the Pooh: sangue e miele, una scena del film: Pimpi e Winnie all'attacco

Le stroncature del primo film

Non molto tempo fa, il regista Rhys Frake-Waterfield ha affrontato le stroncature del primo film e ha fatto notare che le recensioni negative derivano dal paragone tra l'horror indipendente e le produzioni a grande budget. Il primo titolo della serie è stato girato in 10 giorni con un budget di 100.000 dollari. Le cose sono cambiate per il sequel, che secondo quanto riferito ha avuto un budget di circa 1 milione di dollari, grazie ai 5,2 milioni di dollari che il primo film ha guadagnato al botteghino.

Recentemente i realizzatori di Winnie the Pooh: Sangue e Miele hanno lanciato Poohniverse: Monsters Assemble, un maxicrossover horror che riunisce Winnie the Pooh e altri personaggi delle fiabe amati dai bambini come Bambi e Campanellino, trasformandoli in feroci villain.