Mickey 17, il regista spiega il motivo per cui il film ha subito un ritardo: "volevo che il film fosse..."

Il tanto atteso film Mickey 17 di Bong Joon-ho ha subito un ritardo significativo, ma ora il regista premio Oscar ha svelato il motivo dietro questo slittamento, assicurando che il risultato finale sarà esattamente come lo aveva immaginato.

Mickey 17 e il motivo per il suo ritardo

Basato sul romanzo di Edward Ashton, Mickey 17 racconta la storia di un clone umano inviato in missione pericolosa su un pianeta ghiacciato, interpretato da Robert Pattinson.

In una recente intervista, il regista Bong ha spiegato che il ritardo è stato dovuto al suo desiderio di mantenere il completo controllo creativo sul progetto, un privilegio non sempre concesso ai registi. "Mi è stato concesso di dare il taglio al film come volevo io dall'inizio alla fine", ha dichiarato Bong, aggiungendo che il processo di montaggio, sebbene lungo, è stato "fluido e rispettoso". Questo garantisce che la visione originale del regista rimanga intatta, senza compromessi dettati dagli studi di produzione.

Mickey 17, Mark Ruffalo sul nuovo film di Bong Joon-ho: "Interpreto un altro psicopatico"

Il film, che vanta un cast stellare con attori del calibro di Naomi Ackie, Steven Yeun, Mark Ruffalo e Toni Collette, è un ambizioso progetto di fantascienza, e Bong, già noto per Snowpiercer e Okja, ha voluto prendersi il tempo necessario per perfezionare ogni dettaglio. Non si tratta, infatti, di un comune blockbuster, ma di un'opera profondamente riflessiva che esplorerà temi di sopravvivenza e clonazione in un contesto futuristico.

Nonostante i tempi prolungati, il fatto che Bong abbia ottenuto il montaggio finale è un chiaro segno della fiducia che gli studios hanno nella sua visione artistica. Il film dovrebbe uscire all'inizio del 2025.