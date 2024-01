Mickey 17, Mark Ruffalo sul nuovo film di Bong Joon-ho: 'Interpreto un altro psicopatico'

Riflettendo sulla sua interpretazione in Povere Creature!, Mark Ruffalo ha rivelato a Deadline alcuni circa la sua interpretazione in Mickey 17, il nuovo film fantascientifico diretto dal Premio Oscar Bong Joon-ho.

Parlando del fatto che per la prima volta ha avuto a che fare con un personaggio spregevole nel film di Yorgos Lanthimos, Ruffalo ha rivelato che interpretare un altro "fottuto" psicopatico in Mickey 17.

L'attore ha esordito affermando che non ha mai provato a evitare questo tipo di ruoli nella sua carriera: "Nessuno mi ha chiesto di farli e quindi questa è l'unica volta in cui mi hanno visto in una parte in cui non credo che molte persone mi avrebbero visto. Non si tratta tanto di evitarli, non mi sono mai capitati. Ora me li chiederanno, si spera".

Ruffalo ha poi scherzato sul fatto che magari un domani implorerà di interpretare di nuovo un bravo ragazzo. "Da un estremo all'altro". Infatti, interpreterà "un altro fottuto psicopatico", ha aggiunto, in Mickey 17 in uscita a marzo. "Questo tizio è un dittatore, un fascista, un narcisista; conosciamo il tipo!".

Mickey 17: il thriller del regista di Parasite con Robert Pattinson sarà "folle, divertente e commovente"

Ruffalo ha poi spiegato che il suo personaggio in Mickey 17 è il comandante di una spedizione colonizzatrice nello spazio. "È un cattivo come tanti stronzi che girano al giorno d'oggi". Adora interpretare parti di questo tipo: "È un'era completamente nuova".