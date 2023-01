Mickey 17: il thriller del regista di Parasite con Robert Pattinson sarà "folle, divertente e commovente"

Naomie Ackie, co-star di Robert Pattinson in Mickey 17, contribuisce ad accrescere l'hype per il misterioso nuovo film del regista di parasite Bong Joon-ho.

Tra i titoli più attesi del prossimo anno troviamo sicuramente Mickey 17, il nuovo film del regista di Parasite Bong Joon-ho con protagonista Robert Pattinson. Tuttavia, sappiamo ancora molto poco al riguardo, ma l'attrice Naomi Ackie ci rassicura: sarà davvero fantastico.

"Sono terrorizzata all'idea di parlarne" spiega Ackie durante una recente intervista, che non vuole inavvertitamente rivelare informazioni inedite sul progetto avvolto nel mistero "Il cast è incredibile e il regista è uno degli uomini più geniali e gentili con cui abbia mai avuto il privilegio di lavorare. La storia ti scalda davvero il cuore, è folle e divertente. Ci siamo divertiti tantissimo su quel set, ci sono state grandi risate".

"Credo che ciò che abbia amato di più della realizzazione di questo film sia stato il livello dei dettagli, quanto intricato possa essere".La storia è incredibile, ma il modo in cui [il regista] sceglie di raccontarla è il fattore decisivo, è un regista che incide molto sull'opera. Sa cosa vuole, ed è molto specifico al riguardo, e questo in un certo senso è piuttosto liberatorio. Adoro davvero quell'uomo" racconta poi, concludendo, l'attrice di Mickey 17, come si legge su GamesRadar+.

Robert Pattinson nel teaser di Mickey 17, film di fantascienza di Bong Joon Ho

Finora abbiamo visto solo un breve teaser di Mickey 17, e dovremo attendere il 2024 per scoprire come il romanzo di Edward Ashton Mickey 7 sarà rielaborato per il grande schermo. Nel frattempo, restate sintonizzati per ulteriori curiosità e aggiornamenti.