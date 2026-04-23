Michael: le scene con Diana Ross sono state tagliate, ecco perché

Il film Michael avrebbe dovuto contenere anche delle scene con al centro Diana Ross, interpretata da Kat Graham. L'attrice, con un post su Instagram, ha infatti svelato il motivo per cui non appare nella versione del lungometraggio che sta arrivando nelle sale di tutto il mondo in questi giorni.

L'assenza di Diana Ross dalla storia raccontata in Michael

Kat Graham aveva girato alcune sequenze del film Michael, diretto da Antoine Fuqua, ma i suoi fan hanno notato che non appare in nessun momento del progetto dedicato al re del pop.

L'attrice ha dichiarato online nelle sue stories Instagram: "Prima dell'uscita nelle sale il 24 aprile del film su Michael Jackson, voglio condividere che certe considerazioni legali hanno avuto delle conseguenze su alcune scene, tra cui quelle che ho girato con un cast incredibile".

Kat ha aggiunto: "Sfortunatamente, questi momenti non fanno più parte del montaggio finale, anche se il team ha lavorato duramente per mantenere il più possibile della storia".

Graham non ha rivelato alcun ulteriore dettaglio sulle motivazioni alla base della scelta presa dai produttori che hanno dovuto anche eliminare delle scene che avevano a che fare con le accuse di abusi sessuali su minori rivolte a Michael Jackson.

L'eliminazione delle scene con al centro Diana Ross potrebbe essere legata al fatto che a lungo si era pensato che fosse stata la cantante a scoprire i Jackson 5. Gladys Knight aveva invece visto la band di fratelli mentre si esibiva a Chicago, facendo poi organizzare un incontro con il boss dell'etichetta Motown, Berry Gordy, che ha poi coinvolto Ross per questioni di marketing.

Attualmente non si sa nemmeno se Kat Graham potrebbe apparire nel possibile sequel del film.

Chi è coinvolto nel film biografico

Il cast è guidato da Jaafar Jackson, al suo debutto cinematografico, ed è composto anche da Nia Long (Empire, la serie The Best Man), Laura Harrier (BlacKkKlansman, Spider-Man: Homecoming) e Juliano Krue Valdi (The Loud House, Arco), con Miles Teller (Top Gun: Maverick, Whiplash) e Colman Domingo (Sing Sing, Rustin), due volte candidato all'Oscar.

Diretto da Antoine Fuqua, pluripremiato regista di Training Day, Olympus Has Fallen e della serie The Equalizer, con una sceneggiatura del tre volte candidato all'Oscar John Logan (Il gladiatore, The Aviator), il film è prodotto dal vincitore dell'Oscar Graham King (The Departed, Bohemian Rhapsody), John Branca (produttore esecutivo di This Is It, Thriller 40) e John McClain (produttore esecutivo di This Is It, Michael Jackson Live at Wembley July 16, 1988).