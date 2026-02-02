Michael: il nuovo trailer ripercorre l'ascesa del re del pop dai Jackson 5 fino a Thriller

Lionsgate ha condiviso un nuovo trailer del film Michael, diretto da Antoine Fuqua, che vede come protagonista Jafar Jackson nel ruolo del Re del Pop.

Il progetto biografico arriverà nei cinema americani il 24 aprile e racconterà la storia del cantante dai suoi esordi, quando era ancora un bambino, alla fama internazionale.

Le anticipazioni grazie al nuovo video promozionale

Il trailer di Michael mostra infatti Michael Jackson quando è ancora un bambino e, con i suoi fratelli, si esibisce sul palco per volere del padre Joe, ruolo affidato a Colman Domingo.

I Jackson 5 diventano famosi, ma è il ragazzino a emergere con la sua personalità e talento.

Michael si ritrova così alle prese con il successo e l'attenzione dei fan e dei media, mentre Joe cerca di gestirne la carriera, nonostante le aspirazioni del figlio siano diverse dai suoi progetti.

Il trailer del progetto diretto da Antoine Fuqua mostra quindi i tentativi di Jackson di prendere le redini della sua carriera come solista, ma anche i tanti problemi che dovrà affrontare.

Ecco il trailer:

Cosa racconterà il film di Fuqua

Il progetto biografico, come confermato anche dal nuovo trailer, darà spazio alla sua vita fuori dal palcoscenico e ricreerà alcune delle performance più iconiche della sua carriera da solista, offrendo un ritratto inedito della star della musica.

Il cast è guidato da Jaafar Jackson, al suo debutto cinematografico, ed è composto anche da Nia Long (Empire, la serie The Best Man), Laura Harrier (BlacKkKlansman, Spider-Man: Homecoming) e Juliano Krue Valdi (The Loud House, Arco), con Miles Teller (Top Gun: Maverick, Whiplash) e Colman Domingo (Sing Sing, Rustin), due volte candidato all'Oscar.

Diretto da Antoine Fuqua, pluripremiato regista di Training Day, Olympus Has Fallen e della serie The Equalizer, con una sceneggiatura del tre volte candidato all'Oscar John Logan (Il gladiatore, The Aviator), il film è prodotto dal vincitore dell'Oscar Graham King (The Departed, Bohemian Rhapsody), John Branca (produttore esecutivo di This Is It, Thriller 40) e John McClain (produttore esecutivo di This Is It, Michael Jackson Live at Wembley July 16, 1988).