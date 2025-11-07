Michael Jackson: Lionsgate promette “presto ancora più Michael” dopo l’uscita del biopic

La casa di produzione ha confermato che i prodotti sulla vita e la carriera di Jacko non si fermeranno al film biografico in lavorazione.

Adam Fogelson, boss di Lionsgate, ha promesso pubblicamente che ci sarà 'ancora più Michael Jackson' in futuro tra i lavori prodotti dalla major dopo il biopic.

Ieri è stato distribuito il trailer di Michael, il nuovo film biografico sulla vita del re del pop, e sebbene Fogelson abbia confermato che non ci sono ancora piani sul sequel, ha assicurato che in ballo ci sono diversi progetti su Jacko.

In futuro, più Michael Jackson

Rivolgendosi agli analisti durante il discorso sui risultati finanziari del secondo trimestre, Adam Fogelson ha dichiarato: "Non siamo ancora pronti a confermare i piani per un secondo film, ma posso dirvi che il team creativo sta lavorando duramente per metterci nella posizione di poter offrire ancora più Michael subito dopo l'uscita del primo film".

Primo piano di Michael Jackson

"Le persone aspettavano questo film da molto tempo. Abbiamo visto un entusiasmo incredibile. Penso che molti siano rimasti sbalorditi dalla performance di Jaafar, anche nella breve anteprima del teaser" ha dichiarato "Se guardiamo ai migliori biopic musicali, possiamo farci un'idea del potenziale di questo genere: qualsiasi versione di successo sarà un trionfo. "Dall'ultima volta che abbiamo partecipato a una conference call sui risultati economici, abbiamo avuto il grande piacere di vedere la versione del regista del primo film, ed è eccezionale" ha dichiarato il produttore.

Il cast e la trama del biopic su Michael Jackson

Michael racconta il viaggio di Michael Jackson dai Jackson 5 al successo mondiale come solista, in mezzo alle pressioni familiari, al suo perfezionismo e al suo genio artistico.

Nel cast del film, oltre al nipote Jaafar Jackson che interpreta proprio lo zio Michael Jackson, figurano anche Miles Teller, Colman Domingo, Nia Long, Larenz Tate e Laura Harrier.