Michael Jackson: spuntano nuove accuse di abusi sessuali da parte della sua "seconda famiglia"

Dopo anni passati a difendere Jackson dalle accuse di molestie su minori, all'indomaniu del debutto stellare del biopic, i quattro fratelli Cascio hanno intentato una causa sostenendo che la pop star li avrebbe ripetutamente aggrediti sessualmente.

Nuove accuse a Michel Jackson arrivano da quella che un tempo si era autodefinita la sua "seconda famiglia". I fratelli Cascio avrebbero denunciato il defunto Re del Pop per abusi sessuali su minori e adescamento.

Quattro dei cinque fratelli Cascio - Aldo, Eddie, Dominic e Marie Nicole - hanno dettagliato le loro accuse contro la pop star in una nuova intervista al New York Times in concomitanza col debutto del biopic sul cantante, già record di incassi dopo il primo weekend di programmazione. I fratelli e le sorelle conobbero Jackson tramite il padre, Dominic Cascio Sr., che era il direttore dell'Helmsley Palace di Manhattan, dove Jackson soggiornava spesso negli anni '80, secondo quanto riportato dal giornale.

Michael Jackson

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Secondo le recenti testimonianze, i fratelli Cascio avrebbero dichiarato al Times di essere stati "manipolati da Michael Jackson" affinché li utilizzasse come "soldati" per difenderlo dalle accuse di altri dato che era "la più grande star del mondo".

Per anni, prima e dopo la morte di Jackson, hanno negato che Jackson avesse fatto loro del male, ribadendo la bontà del cantante anche in un'intervista del 2010 con Oprah Winfrey. Nel suo libro del 2011, My Friend Michael: An Ordinary Friendship With an Extraordinary Man, Frank Cascio, l'unico a non aver partecipato alla denuncia collettiva, ha ampiamente elogiato il divo, condividendo ricordi del tempo trascorso con lui.

Una scena di Leaving Neverland

"Ci hanno fatto il lavaggio del cervello", ha affermato Eddie Cascio nella sua intervista al New York Times. "Ci hanno manipolati. Ci faceva sentire come se fosse tutto: un amico, un padre, un punto di riferimento emotivo a 360 gradi. E lo era."

I fratelli hanno aggiunto di non aver compreso pienamente la situazione finché non hanno visto il documentario del 2019 Leaving Neverland, che contiene le accuse dettagliate di abusi di Jackson ai danni di due minori lui vicini. Rendendosi conto di quanto le loro accuse di abusi su minori "corrispondessero" alle loro esperienze, si sono improvvisamente sentiti "deprogrammati", come hanno dichiarato alla testata. Affermano che, dopo l'uscita del documentario e la presentazione della loro prima causa contro gli eredi di Jackson, questi ultimi li avrebbero contattati offrendo loro un equo risarcimento "per la sofferenza causata da Jackson".

Un risarcimento milionario non è bastato aa mettere a tacere i fratelli Cascio

Jafaar Jackson nei panni dello zio Michael nel biopic omonimo

Nel 2020 i fratelli Cascio raggiunsero un accordo extragiudiziale e ricevettero circa 16 milioni di dollari distribuiti nell'arco di cinque anni. Tuttavia, quando i pagamenti stavano per terminare nel 2024, gli eredi di Jackson hanno rivelato che Frank, tramite il suo avvocato, avrebbe preteso altri 213 milioni di dollari per sé e per i suoi fratelli e sorelle, minacciando di intentare una causa pubblica. Quando i pagamenti cessarono nel 2025, gli altri fratelli Cascio affermarono che le trattative per un ulteriore risarcimento si fecero conflittuali, trasformando la loro disputa legale privata in un contenzioso pubblico.

Marty Singer, avvocato che rappresenta gli eredi di Jackson, ha definito la causa "un disperato tentativo di estorsione da parte di altri membri della famiglia Cascio che si sono uniti alla battaglia del fratello Frank" in una dichiarazione rilasciata a PEOPLE venerdì.

"La famiglia ha difeso strenuamente Michael Jackson per oltre 25 anni, attestando la sua innocenza rispetto a qualsiasi comportamento inappropriato", ha affermato Singer. "Questa nuova azione legale è una palese tattica per ottenere centinaia di milioni di dollari dagli eredi e dalle società di Michael".

I fratelli Cascio hanno dichiarato al Times che il loro obiettivo nel presentare questa nuova causa va "oltre il denaro", affermando di voler sfruttare l'occasione per rivelare al mondo la verità su Michael Jackson.