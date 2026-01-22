Ritorno al futuro, una star boccia i sequel: "Hanno frainteso il vero significato del primo film"

Ospite del podcast di Michael Rosenbaum, Thomas F. Wilson, conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato Biff Tannen nella trilogia di Ritorno al futuro, oltre a tutti gli altri membri della famiglia Tannen nelle varie epoche, ha criticato i due sequel successivi al primo film.

Secondo Wilson, George McFly (Crispin Glover) è il perno del primo film e non Marty McFly (Michael J. Fox). Inoltre, l'attore è d'accordo con alcune delle ragioni per le quali Crispin Glover non accettò di tornare nei film successivi e che la sua assenza abbia inciso sui film.

Thomas F. Wilson critica i sequel di Ritorno al futuro

In realtà, secondo la star della trilogia, il primo film racconta del cambiamento di George McFly e del momento in cui decide di difendersi e difendere la donna che ama, Lorraine Baines (Lea Thompson), e non tanto del viaggio di Marty per tornare a casa.

"Il punto di vista di Crispin sui film, non sono in disaccordo con lui" ammette l'interprete di Biff "Ha le sue ragioni. Era contrariato per alcune cose, non ha finito per fare i sequel. Penso che l'assenza di Crispin sia costata ai sequel moltissimo, moltissimo, perché credo che Crispin sia l'ancora. Ritorno al futuro è un film meraviglioso e Michael è fantastico, Chris Lloyd è fantastico e Lea è fantastica. In realtà non credo che il film parli di riportare il ragazzo in macchina nel futuro".

Michael J. Fox e Elisabeth Shue in Ritorno al futuro - Parte III

Wilson prosegue: "Penso che il film parli del 'No, Biff, lasciala stare'. Credo che questo sia il cuore del film. Difendere se stessi e dire: 'No. Questo non succederà'. E poi colpisce Biff. Tutto cambia. E poi, ovviamente, siamo in un film hollywoodiano. Dobbiamo salire in macchina, bisogna riportarlo indietro, e allora tutto cambia con la sua famiglia e succedono tutte quelle cose, il fulmine e tutto il resto. Molto divertente. Ma il significato del film è difendere se stessi quando conta davvero".

Le ragioni dell'addio di Crispin Glover a Ritorno al futuro

Dopo aver interpretato George McFly in Ritorno al futuro, Crispin Glover decise di non tornare a recitare nei sequel, in disaccordo sulla decisione di attribuire la felicità della famiglia McFly alla loro improvvisa ricchezza.

Con la perdita di Glover, che nei sequel è sostituito da Jeffrey Weissman con delle protesi e da riprese vecchie di Crispin Glover, i due film successivi si sono concentrati maggiormente sui viaggi nel tempo di Marty e Doc. A causa dell'uso della sua immagine senza il suo consenso, Crispin Glover fece causa a Universal Pictures ottenendo un risarcimento di 760.000 dollari.