Michael: il film di Antoine Fuqua sul re del pop sarà diviso in due parti?

Secondo alcune indiscrezioni, il biopic Michael, che è stato diretto da Antoine Fuqua, potrebbe essere distribuito diviso in 2 parti.

Il film biografico su Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua potrebbe essere diviso in 2 parti. Secondo le fonti di Deadline, infatti, la prima versione del montaggio avrebbe una durata di quasi 4 ore, tuttavia attualmente non è stata ancora presa una decisione definitiva.

La situazione del film Michael

Il lungometraggio prodotto da Graham King dovrebbe arrivare nei cinema americani il 3 ottobre, ma i piani per la distribuzione sembrano destinati a subire delle modifiche, considerando anche il tentativo di sfruttare la spettacolarità offerta dalle sale IMAX.

Michael: Jaafar Jackson nei panni di Michael Jackson

Lionsgate, durante il panel organizzato per il Cinema Con, non ha mostrato in anteprima scene tratte da Michael, il biopic diretto dal regista Antoine Fuqua e scritto da John Logan.

Il ruolo del re del pop è stato interpretato da Jafar Jackson, figlio di Jermaine Jackson e nipote di Michael. Tra gli interpreti ci sono anche Coleman Domingo nei panni di Joe Jackson e Nia Long che ha il ruolo di Katherine Jackson.

Le polemiche legate al film

Il progetto, oltre ai problemi legati alla durata, sembra stia affrontando anche delle difficoltà dal punto di vista legale in connessione con le accuse di molestie rivolte a Michael agli inizi degli anni '90 dal tredicenne Jordan Chandler. Jackson, nel 1994, ha pagato 20 milioni di dollari alla famiglia del ragazzino, senza tuttavia ammettere di essere colpevole. Gli eredi dell'artista hanno specificato che non vogliono alcun elemento legato a Chandler nel lungometraggio, ma nel film ci sono comunque dei riferimenti che avrebbero portato alla necessità di effettuare delle riprese aggiuntive e a delle discussioni interne.

Attualmente non è stato svelato in che modo si parlerà nel biopic delle successive accuse di molestie rivolte a Jackson nel 2005 e come si mostreranno sul grande schermo gli ultimi anni di vita della popstar.