Michael Bay a Firenze: si gira un thriller con Ryan Reynolds targato Netflix

Francesco Bellu

Michael Bay sarà impegnato nei prossimi giorni a Firenze per le riprese del suo ultimo film Six Underground con Ryan Reynolds. La troupe, composta da circa 450 persone girerà per sei settimane nella città toscana, dividendo il piano di lavorazione in due tronconi: il primo dal 22 al 31 agosto; il secondo dal 10 al 21 settembre più una scena aggiuntiva nella giornata del 3 settembre. Una scelta non casuale, visto che si tratta perlopiù di scene d'azione con sparatorie e inseguimenti, e si è deciso di farle in estate per limitare l'impatto logistico su cittadini e turisti.

Il nuovo thriller di Michael Bay vede come protagonista Ryan Reynolds, la star di Deadpool, Dave Franco, Adria Arona e Ben Hardy ed è prodotto da Netflix che, per l'occasione, ha stanziato 125 milioni di dollari, rendendo Six Underground il suo progetto più costoso insieme a The Irishman di Martin Scorsese. Al momento non sono trapelati dettagli sulla trama, la cui storia è stata scritta da Rhett Reese e Paul Wernick, ovvero il duo che ha in mano lo script dei capitoli del mercenario più chiacchierone della Marvel, ma stando a quanto ha scritto Variety, si tratterebbe di un nuovo potenziale franchise, quindi il piano è quello di realizzarne dei sequel, salvo imprevisti.

Fra le zone della città coinvolte c'è buona parte del centro storico, soprattutto l'area intorno a Santa Croce, San Niccolò fino a viale Poggi, i lungarni sino al ponte Vespucci da un lato e ponte San Niccolò dall'altro ma uno 'sconfinamento' è previsto anche a Campo Marte. Per quelle al chiuso ci si sposterà a Palazzo Vecchio e nei grandi musei statali come gli Uffizi, l'Accademia, l'Opera del Duomo e la Basilica di San Lorenzo. Le riprese porteranno "un impatto economico importante anche in termini di ritorno di immagine", ha affermato in una nota il vicesindaco Cristina Giachi.

"La produzione ha comunque garantito che si adopererà affinché tutte le zone coinvolte vengano gestite nel migliore dei modi - ha spiegato l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti - e nei tratti interessati dalle riprese avviserà tempestivamente i residenti e gli esercizi commerciali coinvolti in modo da garantire una civile convivenza insieme alla più proficua collaborazione possibile. Come amministrazione - continua - abbiamo cercato di ridurre i disagi per esempio individuando aree di sosta alternative nelle ore notturne per residenti delle strade o piazze dove saranno istituiti divieti di sosta per l'allestimento dei set, anche utilizzando zone pedonali. Oppure in caso di deviazioni del trasporto pubblico su gomma, con l'istituzione di navette a spese della produzione che usando mezzi più piccoli possono transitare anche nelle vie meno ampie del centro".

Per ragioni logistiche verranno allestiti anche tre campi base in piazza Vittorio Veneto e lungarno della Zecca Vecchia (dal 14 agosto) e piazza Ognissanti (dal 24 agosto) che rimarranno operativi fino al 22 settembre.