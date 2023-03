Michael B. Jordan sta sviluppando un "Creed-Verse" composto da film e serie tv

Michael B. Jordan è al lavoro, collaborando con Amazon, su una serie di progetti televisivi e cinematografici che potrebbero dare vita a un Creed-Verse.

Il terzo capitolo della saga che è stata ideata come sequel di Rocky ha già incassato 100 milioni di dollari ai box office internazionali, spingendo MGM a valutare la possibilità di creare anche delle serie tv.

Secondo quanto riportato da Deadline, i produttori e Michael B. Jordan hanno avuto vari incontri nell'ultimo anno per parlare del futuro di Creed - Nato per combattere.

L'universo ambientato nel mondo del pugilato sembra possa quindi espandersi con una serie animata e con uno show live-action.

Un altro potenziale progetto avrebbe come protagonista Amara, la figlia di Adonis Creed, interpretata dall'attrice Mila Davis-Kent nel recente film.

Creed III: Michael B. Jordan in un'immagine

In precedenza erano emerse le notizie riguardani lo sviluppo di un film spinoff dedicato a Drago, scritto da Robert Lawton. I protagonisti dovrebbero essere Ivan Drago (Dolph Lundgren), l'avversario di Rocky Balboa, e suo figlio Viktor (Florian Munteanu), apparso in Creed II.

Per ora è stata commissionata solo la sceneggiatura e non sono emerse indiscrezioni riguardanti l'attuale situazione del potenziale film.

Michael B. Jordan, alla première di Creed III, aveva recentemente anticipato: "Costruire l'universo di Creed è qualcosa che mi entusiasma realmente". Non resta quindi che attendere per scoprire in che direzione si muoverà il lavoro compiuto dalla star grazie alla collaborazione con Amazon.