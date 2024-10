Messia di Dune: confermata la data di uscita del sequel di Denis Villeneuve

THR ha smentito la notizia iniziale di Deadline secondo cui Messia di Dune di Denis Villeneuve sarebbe stato girato solo nel 2026. A quanto pare, non è affatto vero. Molteplici fonti riferiscono a THR che il terzo capitolo della serie di film inizierà la produzione la prossima estate, in concomitanza con Spider-Man 4. Questo porta a credere che il ruolo di Zendaya in Spider-Man 4 debba essere relativamente piccolo.

Messia di Dune avrà "un'ampia serie di riprese, multi-location e di diversi mesi". Gli attori principali di questo terzo capitolo saranno Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh e Anya Taylor-Joy. Non si sa ancora chi collaborerà con Villeneuve alla sceneggiatura. Inoltre è stata confermata la data di uscita di Dune 3, che debutterà in sala il 18 dicembre 2026. Villeneuve sta attualmente lavorando alla sceneggiatura e sta definendo il cast. Non aspettatevi altri film da lui finché non avrà completato questa trilogia.

Cosa sappiamo su Messia di Dune

In una recente intervista ha ribadito che Messia di Dune nella sua mente non è concepito come una trilogia. Parlando del progetto nel corso del podcast di Vanity Fair Little Gold Men, il regista canadese ha detto: "In primo luogo, è importante che la gente capisca che per me era davvero un dittico. Mi sono avvicinato alla regia di due film che hanno costituito l'adattamento del primo libro. Conclusa questa parte, se dirigo un terzo film, che è in fase di scrittura, non sarà come una trilogia. È strano dirlo, ma se torno a rivisitare quel mondo è per fare qualcosa che sembri diverso e abbia una propria identità".

Messia di Dune è ambientato 12 anni dopo gli eventi del primo romanzo, quindi un adattamento cinematografico dovrebbe probabilmente far invecchiare il giovane cast di Villeneuve che include Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh e altre star. Il regista ha risposto "So come farlo" quando gli è stato chiesto come intende invecchiare il cast, ma non ha condiviso i dettagli del suo piano.