Dune - Parte Due, Villeneuve: "La scena della cavalcata sul verme ha richiesto un'unità separata"

Denis Villeneuve ha riflettuto su alcuni dei suoi momenti preferiti dei suoi film durante uno Screen Talk sulla sua carriera al BFI London Film Festival.

In conversazione con la star di "Ted Lasso" Brett Goldstein, che ha garantito molte risate durante la discussione di un'ora, Villeneuve ha raccontato l'epica scena di Dune: Parte Due, della cavalcata dei vermi. Villeneuve ha dichiarato in precedenza che la sequenza ha richiesto 44 giorni di riprese e una troupe separata chiamata "unità vermi".

Lo stesso Villeneuve ha sottolineato quanto volesse realizzare al meglio quella scena:

"Mi sono reso conto che, per il modo in cui volevo affrontare la questione, non volevo scendere a compromessi. La cosa più importante per gli effetti visivi è: come li girerai? E io volevo girare con la luce naturale. E mi sono reso conto che ci sarebbero voluti mesi per girarlo".

"Ogni ripresa era molto complessa. Ogni inquadratura richiedeva a volte mezza giornata, a volte una giornata, a volte una settimana per una sola inquadratura a causa della complessità. Se l'avessi fatto da solo, starei ancora girando".

Dune: Parte Due, il segreto del successo è stato l'impegno del regista

Dune - Parte Due: un'immagine del film

L'unità di vermi era guidata da Tanya Lapointe, una persona che "ha capito perfettamente la mia visione", ha detto Villeneuve, aggiungendo: "È anche mia moglie".

Dune: Parte Due diretto da Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides, è stato presentato in anteprima a marzo con recensioni entusiastiche e ha guadagnato ben 714 milioni di dollari al botteghino mondiale. Nell'adattare l'amato universo di "Dune" di Herbert per lo schermo, Villeneuve ha detto che la "parola chiave" era "donne".

Dune - Parte Due, le figure femminili: dallo scetticismo di Chani all'ambizione di Lady Jessica

"Le sorelle della Bene Gesserit mi sono sembrate le più significative, interessanti e rilevanti", ha detto, sottolineando che "quando si adatta, si uccide. È davvero un atto di violenza artistica".

I film di Dune non sono stati la prima incursione di Villeneuve nella fantascienza. Infatti, il regista nel 2017 ha diretto Blade Runner 2049, il sequel del classico di Ridley Scott del 1982. Villeneuve ha sottolineato che considera ancora il film come una delle decisioni più "rischiose" della sua carriera:

Dune - Parte due: un'immagine di Timothée Chalamet

"Fare il sequel di uno dei grandi capolavori di Ridley Scott è stata probabilmente la peggiore idea che ho avuto. Alla fine, ho deciso di accettare l'offerta perché fare un sequel del mio film preferito è un modo bellissimo di concludere la mia carriera. Ho pensato che fosse molto romantico".

Fortunatamente, Blade Runner 2049 ha invece tracciato una strada completamente nuova per Villeneuve, che oggi è considerato uno dei principali registi di fantascienza e ha un terzo film di Dune in fase di sviluppo. Anche se Villeneuve ha taciuto sull'argomento durante la conferenza di sabato, "Dune 3" sarà basato su "Dune Messiah" di Frank Herbert, ambientato 12 anni dopo gli eventi del suo primo romanzo.