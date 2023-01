The Penguin, Colin Farrell: “The Batman era solo la punta dell’iceberg”

Colin Farrell è tornato a parlare della serie The Penguin, spiegando come la rappresentazione di Oswald Cobblepot in The Batman è stata soltanto la punta dell'iceberg.

Dopo il successo globale di The Batman, film diretto da Matt Reeves e con Robert Pattinson nei panni di un giovane cavaliere oscuro, Colin Farrell tornerà a interpretare Oswald Cobblepot aka Pinguino in una serie interamente incentrata su di lui, The Penguin. E a sua detta The Batman è stata soltanto la punta dell'iceberg.

"Non sono riuscito ad esplorare il personaggio nella profondità che volevo. C'è stato un incredibile lavoro da parte dei truccatori Mike Marino e Mike Fontaine, e dell'intero team, per trasformarmi nei panni di Pinguino. E posso dire che, scusate il gioco di parole, è stata soltanto la punta dell'iceberg. Ho girato soltanto sei, sette scene in The Batman, ma volevo di più. E sono grato di poterlo fare con questa nuova serie" ha dichiarato l'attore ai microfoni di Variety.

The Batman (2022), la recensione: animali notturni nella fogna di Gotham

La serie su Pinguino si collocherà temporalmente subito dopo la fine di The Batman e temporaneamente prima degli eventi del secondo film. The Penguin espanderà sul piccolo schermo l'universo creato da Matt Reeves e sarà sceneggiata da Lauren LeFranc. Si tratta soltanto di uno dei tre spin-off di The Batman attualmente in lavorazione presso HBO Max.

In questi mesi Variety ha rivelato in esclusiva che Antonio Campos sta lavorando a una serie ambientata dentro l'Arkham Asylum, seguita da una storia costruita sul Gotham PD.