Mercoledì: gli utenti Netflix sconvolti dopo aver scoperto come sono state girate le scene di Mano

In pochi si aspettavano che Mano, fedele compagna di Mercoledì Addams nella serie Netflix firmata da Tim Burton, non fosse realizzata in CGI, ecco le reazioni su Twitter.

Gli spettatori di Mercoledì, serie di Tim Burton che è già un enorme successo, sono stati sconvolti dopo aver scoperto come sono state girate le scene di Mano. In molti erano convinti che le scene in questione fossero state realizzate in CGI, ma non è esattamente così.

Netflix ha offerto al pubblico a casa un'anteprima del dietro le quinte della realizzazione della serie dedicata alla piccola di casa Addams, ormai adolescente, interpretata da Jenna Ortega.

Le fotografie pubblicate sull'account Twitter di Netflix hanno mostrato l'attore Victor Dorobantu che indossava un abito blu con la mano nuda esposta. I fan sono rimasti sbalorditi nel rendersi conto che la mano dell'attore ha eseguito i movimenti del personaggio Mano, il tutto con rande scomodità per il povero interprete.

Gli spettatori si sono affrettati a commentare le immagini dietro le quinte su Twitter. Un utente ha scritto: "Eccellente! È incredibile quello che ha fatto.'

Un altro spettatore individuo entusiasta ha commentato: "È incredibile. Vogliamo il suo Instagram, Twitter e il suo cuore. Grazie."

Un terzo ha ammesso: "Pensavo fosse CGI. invece è un lavoro fatto col cuore d'amore. Questo lo rende ancora più speciale", mentre un quarto ha scritto: "Oh mio dio, non avevo idea che qualcuno avesse davvero interpretato Mano. Wow, questo è interessante.'"

