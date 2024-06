A Good Girl's Guide to Murder, trailer: la star di Mercoledì protagonista di una nuova serie da non perdere

La BBC ha diffuso in streaming il trailer dell'attesissima A Good Girl's Guide To Murder, serie con protagonista la Emma Myers di Mercoledì in arrivo a luglio su BBC iPlayer e BBC Three nel Regno Unito.

Commissionata dalla BBC, la serie è prodotta da Moonage Pictures (The Pursuit of Love, The Gentlemen, Bodies) in coproduzione con ZDFneo e Netflix. Tutti gli episodi saranno disponibili su BBC iPlayer da lunedì 1 luglio.

La serie divisa in sei puntate è basata sui romanzi di successo di Holly Jackson e vede protagonisti Emma Myers (Mercoledì), Anna Maxwell Martin (Motherland, Una spia tra amici), Gary Beadle (Rye Lane, Small Axe), Mathew Baynton (Ghosts, Wonka) e l'esordiente Zain Iqbal.

Cosa racconta A Good Girl's Guide To Murder?

Cinque anni fa, la studentessa Andie Bell è stata uccisa dal suo fidanzato Sal Singh. Il caso è chiuso. La polizia sa che è stato lui, tutti in città sanno che è stato lui. Ma Pip Fitz-Amobi, intelligente e determinata, non ne è così sicura ed è decisa a dimostrarlo. Se Sal Singh non è un assassino e il vero assassino è ancora là fuori, fino a che punto si spingeranno per impedire a Pip di scoprire la verità?

Il nuovo trailer offre ai fan il primo sguardo a Emma Myers in azione nel ruolo di Pip. Scavando nel passato e scoprendo altri segreti e bugie, Pip si ritrova coinvolta nel lato oscuro di Little Kilton.

A Good Girl's Guide To Murder è stato adattato da Poppy Cogan, diretto da Dolly Wells e prodotto da Florence Walker. I produttori esecutivi sono Matthew Read, Matthew Bouch e Frith Tiplady per Moonage Pictures, con Lucy Richer e Danielle Scott-Haughton per la BBC, Dolly Wells, Holly Jackson e Poppy Cogan. I BBC Studios, che hanno una partecipazione di minoranza nella Moonage Pictures, si occupano della distribuzione internazionale della serie.