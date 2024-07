Mercoledì: la Stagione 2 ha già stabilito un importante record per Netflix

Le riprese della Stagione 2 di Mercoledì sono ancora in corso, ma nel frattempo lo show ha già fatto segnare un nuovo record per Netflix, che si aggiunge a quelli messi a segno dalla prima mandata di episodi.

La serie - prodotta da Amazon MGM Studios - è diventata immediatamente un successo nel 2023, con la prima stagione (girata in Romania) che ha accumulato più di 250 milioni di visualizzazioni e ha vinto quattro Emmy. Alla fine dell'anno scorso è stato rivelato che la seconda stagione avrebbe spostato la produzione nella contea di Wicklow, in Irlanda.

Per Screen Ireland, che ha contribuito ad accogliere innumerevoli film e show televisivi importanti - tra cui Star Wars: Il risveglio della forza - sulle sue coste da quando è stato rilanciato nel 1993 (con il nome di Irish Film Board), Mercoledì sarà la più grande produzione mai girata in Irlanda in termini di spesa di produzione.

Per celebrare la notizia, il primo ministro irlandese, Taoiseach Simon Harris, ha visitato il set, incontrando il regista della serie Tim Burton, gli showrunner Al Gough e Miles Millar e diversi creativi irlandesi che lavorano alla produzione.

Mercoledì 2, in un video Jenna Ortega e gli altri protagonisti della serie discutono sulle teorie dei fan

"Sono lieto di vedere che l'Irlanda continua a essere scelta come location per girare serie e film che sostengono la nostra economia, creano posti di lavoro, mettono in mostra i nostri talenti creativi e promuovono il nostro Paese a livello globale", ha dichiarato Harris in un comunicato.

"L'Irlanda ha un settore produttivo fiorente e Netflix è molto interessata al suo potenziale a lungo termine", ha aggiunto Anna Mallett, VP Production EMEA di Netflix. "Negli ultimi anni abbiamo investito molto in produzioni realizzate in Irlanda come L'assedio di Jadotville, The Wonder, Bodkin e Vikings: Valhalla. Netflix ha in programma di produrre in Irlanda anche le serie Grown Ups di Marian Keyes e How to Get to Heaven di Lisa McGee, a Belfast. Siamo molto orgogliosi di portare in Irlanda il fenomeno globale Mercoledì, la più grande produzione del Paese che creerà posti di lavoro e porterà milioni di euro all'economia irlandese".