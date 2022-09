Mercoledì, Tim Burton spiega perché ha realizzato una serie sugli Addams: "Mi ha parlato"

L'immaginario di Tim Burton ha sempre avuto molto in comune con quello di Charles Addams e della sua principale creazione, la famiglia Addams. Ma solo oggi il regista di realizzare un'opera ispirata a quell'universo dirigendo la serie Netflix Mercoledì, che immagina l'adolescenza della figlia degli Addams. Burton svelato il motivo di un'attesa così lunga alla rivista Empire.

Tim Burton è stato in trattative per realizzare un film in stop-motion sulla Famiglia Addams nel 2010 per la Universal ("Non è mai andato da nessuna parte. Ne ero incuriosito... ma penso che volessero seguire una strada più legata all'animazione CG"), ma è stato il personaggio di Mercoledì, la famosa bambina inespressiva con le trecce divenuta ora adolescente nella versione proposta dai creatori Alfred Gough e Miles Millar, a catturarlo.

"Quando ho letto la sceneggiatura, mi ha semplicemente parlato di come mi sentivo in scuola e come ci si sente nei confronti dei propri genitori, come ti senti come persona. Ha gettato una visione diversa sulla famiglia Addams. È stata una combinazione interessante".

Mercoledì è un mistery investigativo infuso di soprannaturale che racconta gli anni di Mercoledì Addams come studente alla Nevermore Academy. I tentativi di Mercoledì di padroneggiare le sue abilità psichiche emergenti, contrastare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città e risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa coincidono con i suoi tentativo di intrecciare nuove relazioni a Nevermore.

Jenna Ortega interpreta la protagonista Mercoledì, Gwendoline Christie compare nel ruolo della Preside Larissa Weems, mentre Catherine Zeta-Jones e Luis Guzman interpretano i genitori di Mercoledì, Morticia e Gomez Addams.

Mercoledì sarà disponibile il 23 novembre su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.