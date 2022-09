Mercoledì, Jenna Ortega: "Ero terrorizzata dall'ingresso nel cast di Christina Ricci "

L'interprete di Mercoledì nella nuova serie Netflix sulla Famiglia Addams, Jenna Ortega, era terrorizzata all'idea di avere nel cast anche la precedente interprete del personaggio, Christina Ricci.

L'attrice di Scream e You Jenna Ortega ha vestito i celebri panni della primogenita di casa Addams nella prima stagione della serie tv di Netflix ideata da Alfred Gough e Miles Millar e diretta da Tim Burton, Mercoledì. Ma accanto a lei vedremo sullo schermo anche un'altra iconica interprete del personaggio, Christina Ricci, tra i protagonisti della versione cinematografica del 1991 diretta da Barry Sonnenfeld.

Una prospettiva che, ha rivelato la più giovane star ai microfoni di Empire, la terrorizzava non poco, per via della pressione percepita nell'interpretare un personaggio così conosciuto davanti alla sua interprete più amata: "Credevo di stare per avere un attacco di panico quando mi hanno dato la notizia".

"Ero terrorizzata" continua l'attrice "Lei è fantastica, ed è stato bello poterla conoscere, ma la prima volta che girammo una scena insieme [e capii che mi avrebbe dovuto vedere] con il trucco da Mercoledì, nello stesso modo in cui avevano truccato anche lei 30 anni fa, è stato logorante dal punto di vista dei nervi".

Ricci interpreterà un altro personaggio nello show, ma Ortega ha comunque avvertito una sorta di "timore reverenziale" nei suoi confronti: "Per me è davvero importante che la mia performance non sia scopiazzata da quella di nessuno. E quella di Christina all'epoca fu perfetta. Era davvero adatta al ruolo, e non cambierei nulla al riguardo, e questa è una delle ragioni per cui per me è stato davvero difficile fare questo lavoro".

E anche se finora la ragazza non ha ricevuto altro che lodi per la sua interpretazione, noi potremo scoprire come se l'è cavata solo all'arrivo di Mercoledì su Netflix, programmato per il 23 novembre.