Mercoledì: la terza stagione è già in fase di sviluppo in attesa dell'uscita della seconda

Neanche il tempo di far uscire la seconda stagione, che Mercoledì ne avrà una terza, come ha dichiarato la stessa Jenna Ortega rivelando alcuni dettagli sulla produzione

Sono passati più di due anni da quando i fan sono stati introdotti per la prima volta nella serie spinoff della Famiglia Addams di Tim Burton, Mercoledì, e finalmente quest'anno ci sarà il tanto atteso ritorno, ma questa non è l'unica buona notizia.

Recentemente, in un'intervista rilasciata a Collider, Jenna Ortega ha parlato del suo nuovo film, Death of a Unicorn della A24, ma Mercoledì ha fatto un piccolo accenno al fatto che il lavoro sulla terza stagione è già iniziato, e già si sta lavorando alla sceneggiatura.

Mercoledì, ecco quello che sappiamo sulle prossime stagioni della serie Netflix

Mercoledì: Jenna Ortega, protagonista della serie Netflix

Durante l'intervista, la protagonista di Mercoledì, Jenna Ortega, ha approfondito le novità sulla seconda stagione:

"Non abbiamo ricevuto un pollice in su ufficiale per la terza stagione, o un via libera dall'alto, ma so che gli sceneggiatori ci stanno lavorando parecchio. Con uno show del genere, vuoi anticipare i tempi. Quindi, credo che stiano buttando giù delle idee per evitare di fare confusione", ha detto la Ortega.

Per quanto riguarda la seconda stagione, Ortega ha detto che è ancora in fase di montaggio e che ci stava lavorando fino a poche settimane fa:

"Siamo ancora in fase di montaggio. Stavo facendo l'ADR due settimane fa. La cosa buffa di questi lavori è che si finisce, si incarta, ma non si è ancora finito. Quindi, probabilmente ci lavorerò fino alla fine, a poco tempo dall'uscita", ha svelato la protagonista.

Mercoledì è stato un grande successo per Netflix quando ha debuttato, ed è probabile che la seconda stagione seguirà l'esempio in termini di numeri e di visualizzazioni sulla piattaforma. Alla luce di ciò che Ortega ha lasciato intendere, sarebbe sorprendente vedere Mercoledì non ottenere un rinnovo ufficiale per la terza stagione prima della messa in onda della seconda o subito dopo l'uscita dei primi episodi su Netflix.

Anche Tim Burton ha avuto parole di elogio per l'interpretazione di Ortega dell'iconico personaggio e, in un'intervista recente, il regista ha parlato di quanto l'attrice sia stata fondamentale per dare vita al personaggio in un modo incredibile, rendendo la figlia maggiore degli Addams iconica.

Mercoledì: una scena della serie Netflix

"Quando ho fatto Mercoledì, il motivo per cui l'ho amata immediatamente è che mi sono immedesimato così tanto nel personaggio", ha spiegato Burton. "Ma per me non sarebbe stato possibile farlo senza di lei. Si può scrivere bene, si può fare tutto quello che si vuole, ma questo tipo di personaggio ha bisogno di una tale chiarezza, purezza e forza nell'interpretazione. Una persona deve avere queste caratteristiche. Per me è stata lei a creare lo show", ha detto Burton.

"È una delle persone più consapevoli, non solo come attrice, ma in tutto e per tutto, intorno alla macchina da presa, sul set. È un talento davvero speciale", ha continuato il regista. "E ha fatto molti film horror, che anch'io adoro. Questo le ha dato un posto speciale nel mio cuore". Ha concluso Tim Burton parlando di Jenna Ortega.