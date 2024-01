Mercoledì: la serie di Tim Burton arriva in DVD il 28 marzo, già disponibile in pre-order

La prima stagione della serie di successo firmata da Tim Burton arriva in DVD il 28 marzo per Warner Bros. Home Entertainment.

Il regista Tim Burton e i creatori Alfred Gough e Miles Millar sono i fautori del successo di Mercoledì. Dal 28 marzo la prima stagione dello show sarà disponibile in DVD. La serie è trasmessa in streaming su Netflix e prodotta da MGM Television, una divisione di Amazon MGM Studios. La prima stagione di Mercoledi sarà acquistabile presso i principali rivenditori, online sui maggiori siti di e-commerce ed è già disponbile per il pre-order.

Mercoledì: una scena della serie Netflix

Mercoledì vede protagonista Jenna Ortega nel ruolo di Mercoledì, Gwendoline Christie interpreta la preside Larissa Weems, Jamie McShane ha il ruolo dello sceriffo Donovan Galpin, Hunter Doohan è Tyler Galpin, Percy Hynes White nel ruolo di Xavier Thorpe, Emma Myers interpreta Enid Sinclair e Joy Sunday ha il ruolo di Bianca Barclay. Nel cast anche Catherine Zeta-Jones che interpreta Morticia Addams, Luis Guzmán nel ruolo di Gomez Addams, Isaac Ordonez è Pugsley Addams e Fred Armisen interpreta lo Zio Fester.

La serie, acclamata da critica e pubblico, ha ricevuto ben 12 nomination agli Emmy nel 2023 tra cui Miglior Serie Comica, Miglior Regia in una serie comedy per Tim Burton e Miglior attrice protagonista in una serie comedy per Jenna Ortega - rendendola la seconda più giovane interprete femminile ad essere nominata nella categoria nonché la terza attrice latina dopo Rita Moreno e America Ferrera. Mercoledì ha registrato risultati sensazionali e conquistato numerosi record a livello globale e rimane ad oggi la serie televisiva inglese più popolare di tutti i tempi.

Cosa ci attende nella seconda stagione

Mercoledì: un momento della serie

Mercoledì è una commedia horror di tipo investigativo e soprannaturale che esplora gli anni di Mercoledì Addams come studentessa della Nevermore Academy. Mercoledì tenta di dominare le sue emergenti abilità psichiche, di indagare su una mostruosa serie di omicidi che sta terrorizzando la città, e di risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre si trova a gestire le sue nuove e intricate relazioni alla Nevermore Academy.

Al momento Jenna Ortega è impegnata nelle riprese della seconda stagione dello show. L'attrice ha anticipato che ci sarà più azione, più horror e ogni episodio sembrerà un film.