Mercoledì: tutti i riferimenti ai film di Tim Burton presenti nella serie Netflix

Mercoledì, la nuova serie Netflix ispirata all'omonimo membro della Famiglia Addams, è uscita da poche settimane ma ha già conquistato milioni di spettatori da tutto il globo. Dati i toni cupi dello show, la scelta per il regista perfetto è ricaduta su Tim Burton, famoso proprio per il suo stile gotico e dark e per la sua predilezione nei confronti di personaggi reietti dotati di superpoteri.

Oltre a contenere ovvi riferimenti ai classici film horror e ai precedenti adattamenti de La Famiglia Addams, Mercoledì è anche ricca di omaggi alle altre opere di Tim Burton. Tra gli easter egg troviamo ad esempio oggetti, costumi e ideazione dei personaggi, e si possono trovare quasi in ognuno degli 8 episodi che compongono la serie Netflix.

Mercoledì: una scena della serie Netflix

In questo articolo ne passeremo in rassegna uno a uno, presentandovi alcune reference che anche un fan molto esperto del regista potrebbe perdersi facilmente.

Prima di passare alla lista, avvisiamo che l'articolo conterrà spoiler sui contenuti di Mercoledì, quindi se non avete ancora visto la serie e non volete rischiare di rovinarvi la visione vi consigliamo di non continuare la lettura!

Mercoledì: un'immagine dalla serie Netflix

1. La tuta da gatto di Mercoledì

Mercoledì: un'immagine dalla serie Netflix

Nell'episodio 2, Enid e Mercoledì indossano delle tute da gatto nere per abbinarsi al tema della loro canoa, ovvero il racconto Il Gatto Nero di Edgar Allan Poe. Il design dei loro costumi presenta però dei rifermenti a film precedenti di Tim Burton: il più ovvio è al costume di Catwoman indossato da Michelle Pfeiffer in Batman - il ritorno, ma la tuta di Mercoledì assomiglia anche a quella di Edward Mani di Forbici. Considerando che il costumista della serie Netflix, Collen Atwood, lavorò anche per quest'ultima pellicola del 1999, le similitudini non sono decisamente una coincidenza.

2. Il Weathervane Café

Mercoledì: un'immagine dalla serie Netflix

L'easter egg più ricorrente all'interno di Mercoledì è rappresentato dal design delle banderuole all'interno del Weathervane Café (e "weathervane" tradotto significa proprio "banderuola", ovvero gli strumenti metallici che si pongono sulla sommità dei tetti per indicare la direzione del vento). Nonostante la maggior parte delle banderuole sia oscurata, alcune si possono vedere chiaramente, e tra queste ce n'è una che presenta la forma del cappello di Willy Wonka dal film La fabbrica di cioccolato.

Un'altra banderuola ha invece la forma di un paio di forbici e una fornica, il che potrebbe fare riferimento sia a Edward mani di forbice che a Sweeney Todd. Infine, una ha il design di un cavallo senza testa, che rimanda alla pellicola Il mistero di Sleepy Hollow.

3. I topi impagliati

Michael Keaton è Beetlejuice - Spiritello porcello

Uno degli elementi più bizzarri che si vedono di frequente in Mercoledì è la collezione di topi impagliati che nel corso della serie si scopre essere opera della Dr.ssa Valerie Kinbott, terapeuta della protagonista. I topi in questione sono interessanti perché indossano vestiti ispirati a personaggi di film di Tim Burton: uno ha l'iconico completo bianco e nero della commedia horror Beetlejuice - Spiritello porcello, con tanto di parrucca simile a quella utilizzata da Michael Keaton; un altro ha invece una tutina rossa da presentatore del circo, ispirata a quella di Max Medici nell'adattamento live-action di Dumbo del 2019.

4. I sacchetti di pop-corn alla Beetlejuice

Mercoledì: un'immagine dalla serie Netflix

Durante l'episodio 7, Mercoledì e Tyler mangiano dei pop-corn, e il design del sacchetto è a dir poco peculiare; presenta infatti un pattern a righe bianche e nere, il quale si ispira all'iconico completo indossato da Beetlejuice. Questo easter egg è abbastanza difficile da notare dato che la scena è principalmente al buio, ma un occhio attento potrebbe averlo scovato.

5. La testa rinscecchita della direttrice Weems

Mercoledì: un'immagine dalla serie Netflix

L'ufficio della direttrice Larissa Weems è ricolmo di riferimenti ad adattamenti passati della Famiglia Addams e a film di Tim Burton; uno dei più interessanti è una testa rinsecchita che il personaggio ha sopra la scrivania, la quale è ancora una volta una reference a Beetlejuice. Nella pellicola del 1988 infatti il protagonista si siede accanto a un uomo con una testa rinsecchita mentre si trova in una sala d'attesa piena di fantasmi; l'easter egg nella serie è davvero ben fatto, dato che ha persino lo stesso taglio di capelli dello spirito a cui si ispira.

6. Il design del mostro

Nonostante lo stile unico di Tim Burton sia riscontrabile in tutti gli elementi di Mercoledì, ce n'è uno in particolare che spicca fra tutti: Hyde. Il mostro principale della serie è stato creato a partire da un disegno originale realizzato dal regista, e l'aspetto peculiare ottenuto, composto da occhi da insetto, una testa grande, grandi canini e delle sembianze in generale esagerate e distorte, sono simili a quelle di altre creature ideate da Burton, ma in particolare a due facce specifiche.

La prima è un mostro-serpente nella quale il protagonista si trasforma in Beetlejuice, soprattutto per quanto riguarda la forma della testa, la parrucca, i denti affilati e gli occhi. La seconda è invece una creatura spaventosa che Large Marge impersona in Pee-wee's Big Adventure, il film di debutto di Tim Burton.

Mercoledì: un'immagine dalla serie Netflix

7. Il vestito da ballo di Mercoledì

Mercoledì: un'immagine dalla serie Netflix

Uno dei momenti più iconici in assoluto nella serie è la scena di ballo nell'episodio 4, un po' per le mosse di danza eccentriche di Mercoledì, e un po' per il suo vestito nero. Quest'ultimo ha l'obiettivo di far risaltare la protagonista tra i suoi compagni della Nevermore Academy, dato che si tratta di un capo vintage in mezzo a outfit moderni; oltre a essere sicuramente peculiare, l'abito è anche particolarmente simile al vestito da sposa rosso indossato da Winona Ryder in Beetlejuice.

8. Il riferimento a Large Marge

Mercoledì: Jenna Ortega, protagonista della serie Netflix

Nello stesso momento in cui Mercoledì viene portata alla Nevermore Academy nel primo episodio della serie, un autostoppista viene fatto scendere presso la boscaglia locale da una donna del posto. Nonostante il fianco del furgone della donna sembri indicare che il suo nome è Martha, ella è in realtà stranamente simile alla camionista Large Marge di Pee-wee's Big Adventure.

Come il giovane ragazzo della serie, Pee-wee nel film ottiene un passaggio da un camionista che si rivela... alquanto eccentrico. Questo easter egg si nota soprattutto perché la camicia a scacchi rossi e neri del guidatore, gli occhi grandi e gli avvertimenti preoccupati sono praticamente identici a quelli della pellicola di Tim Burton.

Questo è tutto per quanto riguarda gli easter egg presenti nella prima stagione di Mercoledì. Li avevate notati?