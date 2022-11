Mercoledì, scopriamo un po' di easter egg di Tim Burton e de La Famiglia Addams nella serie Netflix

Ora che Mercoledì è finalmente su Netflix, quali easter egg possiamo trovare nella serie? Ce ne sono alcuni dalle opere di Tim Burton e dagli altri progetti dedicati alla Famiglia Addams, come fa notare anche Variety.

La nuova hit di Netflix si chiama Mercoledì, la serie tv targata Tim Burton, Alfred Gough e Miles Millar che è già diventata iconica a modo suo. E nel corso di questi 8 episodi, sono stati tanti anche i riferimenti ad altri iconici lavori, tra quelli firmati dallo stesso Burton, agli altri progetti con protagonista la celebre famiglia nata dalla fantasia di Charles Addams.

Vediamone insieme alcuni portati all'attenzione generale da Mark Scruton, lo scenografo dello show (ma fate attenzione agli spoiler).

Weathervanes

Il coffee shop che vediamo solitamente frequentato dai personaggi della serie Netflix, il Weathervanes, contiene diversi riferimenti alle opere di Tim Burton (spesso affissi al muro), come il cavaliere senza testa di Sleepy Hollow o il cappello di Willy Wonka.

Pilgrim World

Il parco a tema Pilgrim World è un richiamo al secondo capitolo cinematografico del 1993 firmato da Barry Sonnenfeld La famiglia Addams 2, dove Mercoledì e Pugsley vengono mandati al Camp Chippewa (e Mercoledì finisce con il dare fuoco al campo durante i festeggiamenti del Ringraziamento).

Due schiocchi di dita

Ovviamente non c'è da dire a cosa faccia riferimento il doppio schiocco di dita che qui funge da "parola d'ordine" per entrare nel quartier generale della società segreta presente nella serie. La state già cantando, vero?

Tiro con l'arco

Le abilità con l'arco dei più giovani degli Addams ci venivano mostrate già nel già citato La Famiglia Addams 2, e qui vengono ribadite.

Gargoyle

I Gargoyle nel cortile della scuola, spiega Scruton "fanno riferimento a diversi personaggi, e c'è un grosso plot point nascosto qui".

L'introduzione di Pugsley

Come nei film, così nella serie. La prima volta che incontriamo Pugsley qui è bloccato in un armadietto, legato e con una mela in bocca. E non vi ricorda qualcosa dai lungometraggi? Magari abbinato a un arco e delle frecce?