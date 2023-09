Mercoledì: Percy Hynes White escluso dalla Stagione 2 della serie Netflix?

Secondo un'indiscrezione confermata dal noto scooper My Time to Shine Hello, sembra che Percy Hynes White non farà ritorno nella Stagione 2 di Mercoledì, in quanto il suo personaggio sarebbe stato tagliato.

"Percy Hynes White non tornerà in Mercoledì Stagione 2. Il suo personaggio, Xavier Thorpe, è stato tagliato". Queste le parole dello scooper, solitamente molto affidabile.

Subito dopo l'arrivo della prima stagione di Mercoledì, l'attore era stato investito dalle accuse di molestie sessuali da parte di numerose donne. Nel giugno scorso però White ha negato di aver mai aggredito sessualmente qualcuno, bollando come false tutte le accuse.

"All'inizio di quest'anno, qualcuno che non ho mai conosciuto ha iniziato una campagna di disinformazione su di me online. A causa di ciò, la mia famiglia è stata presa di mira e i miei amici hanno ricevuto minacce di morte", ha scritto Hynes White su Instagram.

L'attore ha proseguito: "Le voci sono false. Non posso accettare che mi si dipinga come una persona bigotta o criminalmente negligente nei confronti della sicurezza delle persone. Queste sono le affermazioni infondate e dannose che possono creare sfiducia nelle vere vittime. È molto doloroso sapere che questa disinformazione ha turbato le persone. Sono davvero grato a tutti coloro che mi hanno sostenuto e aiutato a condividere i fatti. Le molestie alla mia famiglia, ai miei amici e ai miei colleghi devono finire, per favore. Grazie per aver dedicato del tempo a leggere questo articolo".