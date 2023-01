Mercoledì, Percy Hynes White accusato di stupro da alcune teenager: fan chiedono di rimuoverlo dalla serie

Nelle ultime ore, l'attore di Mercoledì Percy Hynes White è stato accusato di aver violentato alcune teenager, tra cui delle ragazze minorenni, e di aver avuto comportamenti inappropriati verso altre ragazze sui social network.

L'attore 21enne è stato accusato direttamente sui social media. Un gruppo di ragazze ha pubblicato diversi tweet in cui sostengono che l'attore e alcuni suoi amici avrebbero abusato di loro durante varie feste. A quanto pare, questi eventi si sarebbero verificati prima del debutto della serie Mercoledì, in quanto avvenuti quando Percy Hynes White aveva tra i 17 e i 20 anni.

Tutto è nato da un messaggio pubblicato su Twitter con l'hashtag "#CancelPercy" dall'utente Milkievich. Attraverso un thread, ha raccontato come Percy Hynes White e i suoi amici avrebbero fatto leva sul loro potere alle feste usandolo contro le ragazze e persino contro i loro stessi partner.

"Invitavano solo le ragazze che ritenevano sexy per farle ubriacare abbastanza da fare sesso con loro", si legge in uno dei messaggi. La ragazza ha anche rivelato che l'attore avrebbe abusato di una sua amica, che all'epoca aveva 13 o 14 anni e che l'ultima volta che hanno avuto contatti è stato quando lei aveva già 16 anni e lui 20.

Con il passare delle ore, la questione è diventata sempre più virale e non ci è voluto molto perché apparissero testimonianze di altre ragazze che riportavano le stesse accuse.

Una di queste, Desiree Cameron, ha raccontato la terrificante esperienza vissuta durante una festa con Percy Hynes White. "Ha lasciato che mi violentassero nel suo seminterrato e quando mi ha chiamato per parlarne era più preoccupato della polizia che del fatto che stessi bene", ha affermato.

Non sono state le uniche donne a sottolineare il comportamento criminale dell'attore di Mercoledì, anche altre hanno voluto condividere le loro storie. La maggior parte di loro ha raccontato che l'attore le chiamava "grasse" o con altri insulti e aveva l'abitudine di inviare foto in cui appariva nudo.

Mercoledì 2: Netflix conferma il rinnovo della serie con Jenna Ortega

Il thread ha presto portato molte altre donne a farsi avanti con le stesse accuse, che sono state condivise in successione. Attualmente, l'hashtag #cancelpercy è in voga su Twitter, con i fan che chiedono a Netflix e a Jenna Ortega di rimuovere White da Mercoledì. L'attore ha disattivato i suoi commenti su Instagram e non ha ancora risposto alle accuse.

Cosa ci sarà di vero in quanto emerso online? Si auspica che le autorità facciano presto il loro dovere per indagare su quanto ci sia di vero in queste accuse.