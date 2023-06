Mercoledì, Percy Hynes White respinge le accuse di stupro: 'Tutto falso'

Sono passati diversi mesi da quando Percy Hynes White, interprete nella serie Mercoledì, è stato accusato di stupro da diverse ragazze, ma l'attore ha finalmente risposto affermando come non ci sarebbe niente di vero e che sarebbe tutta una macchinazione volta a screditarlo.

"All'inizio di quest'anno, qualcuno che non ho mai conosciuto ha iniziato una campagna di disinformazione su di me online. A causa di ciò, la mia famiglia è stata presa di mira e i miei amici hanno ricevuto minacce di morte", ha scritto Hynes White su Instagram.

"Sono state usate foto di me minorenne e sono stati presentati come odiosi esempi di me che agisco come quel tipo di persona. La mia amica Jane è stata falsamente dipinta come una vittima e i suoi tentativi di mettere le cose in chiaro sono stati ignorati. Mi ha dato il permesso di includerla in questo messaggio".

L'attore ha proseguito: "Le voci sono false. Non posso accettare che mi si dipinga come una persona bigotta o criminalmente negligente nei confronti della sicurezza delle persone. Queste sono le affermazioni infondate e dannose che possono creare sfiducia nelle vere vittime. È molto doloroso sapere che questa disinformazione ha turbato le persone. Sono davvero grato a tutti coloro che mi hanno sostenuto e aiutato a condividere i fatti. Le molestie alla mia famiglia, ai miei amici e ai miei colleghi devono finire, per favore. Grazie per aver dedicato del tempo a leggere questo articolo".

Mercoledì, Percy Hynes White accusato di stupro da alcune teenager: fan chiedono di rimuoverlo dalla serie

Ricapitolando, il 18 gennaio scorso, un'utente di Twitter aveva affermato che Hynes White l'avesse aggredita a una festa da lui organizzata a Toronto e che aveva presumibilmente aggredito altre donne. L'utente aveva detto che Hynes White e i suoi amici organizzavano feste e fornivano alcol e droghe a ragazze minorenni per fare sesso con loro. Il tweet è stato poi cancellato.