Mercoledì: ecco la battuta che Netflix voleva censurare

Mercoledì, serie TV incentrata sul personaggio interpretato da Jenna Ortega, è arrivata su Netflix il 23 novembre scorso, scalando in breve tempo la classifica degli show più visti sulla piattaforma di streaming. Sono in molti ad aver apprezzato le qualità attoriali di Jenna Ortega, che ha saputo interpretare alla perfezione Mercoledì.

Secondo gli showrunner Alfred Gough e Miles Millar, però, Netflix voleva censurare alcune battute perché temeva sconfinassero nell'horror. "In un episodio Enid, la compagna di stanza di Mercoledì, usando un gioco di parole le dice che dovrebbe tentare di essere social (usando l'espressione 'take a stab' che letteralmente significa 'dare una pugnalata', ndr.) e lei risponde che adora pugnalare la gente. Non volevano che inserissimo questa battuta, ma per fortuna è rimasta nel montaggio finale" hanno dichiarato gli autori ai microfoni di Indiewire.

Gli showrunner hanno poi spiegato che per loro era estremamente importante mantenere intatta la natura del personaggio della famiglia Addams, che spesso fa del dark humor il suo punto focale. "Se non lo avessimo fatto, in un certo senso avremmo tradito l'essenza del personaggio".

Qui trovate la recensione di Mercoledì, che racconta le gesta della piccola di Casa Addams, ormai adolescente, alle prese con misteri, nuovi poteri e socializzazione alla scuola superiore.