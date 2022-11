Mercoledì, Jenna Ortega sull'iconica Christina Ricci: "Non volevo assomigliarle troppo"

Jenna Ortega ha rivelato di non aver chiesto consigli a Christina Ricci per interpretare Mercoledì perché non voleva rischiare di 'assomigliarle troppo.'

Jenna Ortega, star di Mercoledì, si è astenuta dal chiedere consiglio alla sua compagna di cast, Christina Ricci, per quanto riguarda il ruolo della figlia maggiore della famiglia Addams. Il motivo? Interpretare un personaggio con cui il pubblico ha familiarità è già di per sé una cosa difficile da fare ma l'approccio peggiore in assoluto è quello di cercare di assomigliare troppo al tuo predecessore.

Mercoledì: una scena della serie Netflix

A proposito di questo ruolo così iconico e amato, la Ortega ha detto di aver sentito "un'immensa pressione" durante un'intervista recente pubblicata da MTV News. L'attrice ha spiegato quanto è stato difficile bilanciare la sua versione di Mercoledì con le precedenti incarnazioni del personaggio, evitando di fare un'imitazione dell'interpretazione della Ricci.

Ortega ha anche rivelato che, durante le riprese della nuova serie Netflix, non ha mai parlato o chiesto consigli a Christina, nota per aver interpretato Mercoledì quando era ancora una bambina nel film del 1991 La famiglia Addams e nel suo sequel del 1993 La famiglia Addams 2.

Mercoledì: La protagonista al violoncello nella serie Netflix

"Ho pensato che non avrei voluto riproporre qualcosa che lei aveva già fatto trent'anni fa. In primo luogo per il mio bene, ma anche per non derubarla del suo lavoro. Non volevo assomigliarle troppo! Ho molto rispetto per il personaggio e Mercoledì non è mai stata per così tanto tempo davanti alla telecamera prima d'ora, penso che durante questo show ci sarà una maggiore profondità e una maggiore gamma emotiva che non abbiamo mai visto prima in lei", ha affermato Jenna Ortega.