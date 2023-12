Mercoledì, Netflix al lavoro sullo spin-off con Zio Fester?

Come riportato dall'articolo di Bloomberg, Netflix starebbe sviluppando diversi progetti relativi alle sue property principali, incluso uno spin-off di Mercoledì con protagonista lo zio Fester.

Nella serie, il personaggio era interpretato da Fred Armisen, che potrebbe quindi ottenere uno show tutto suo. Come ogni progetto in fase di sviluppo, questo non vuol dire che vedremo effettivamente la serie. Quello accadrà una volta ottenuto il via libera dello studio.

Di sicuro il personaggio è uno dei più amati della serie ed era anche al centro della trama degli adattamenti cinematografici degli anni '90, in cui era interpretato da Christopher Lloyd.

Mercoledì 2, Jenna Ortega svela: "Sarà più horror e zero storie d'amore per il mio personaggio"

Scoprite tutto ciò che sappiamo finora sulla seconda stagione di Mercoledì. Gli sceneggiatori di Mercoledì Al Gough e Miles Millar hanno lasciato intendere che avremo una presenza più consistente dei membri della famiglia Addams e verrà esplorata ulteriormente la relazione di Mercoledì con sua madre, mentre Ortega, che sarà anche produttrice della seconda stagione, ha anticipato che lo show darà maggiore enfasi alla dimensione horror rispetto al romanticismo adolescenziale.